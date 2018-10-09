有效連署逾42萬 東奧正名過門檻

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中國時報
郭建伸、陳志祥、陳柏廷／綜合報導

中選會昨公布由紀政領銜的東京奧運正名公投結果，連署總人數為51萬5959人，連署書符合規定者有42萬9395人，不合格率達16.7％，但已達28萬成案門檻，預料中選會在今天委員會後宣布成案，可望與11月底九合一選舉同時舉行。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，不管該公投年底是否過關，都可能造成國際上誤解兩岸關係的性質，甚至認為台灣儼然已經是一個「獨立主體」；這是北京高層所不樂見，也不會允許的，必然也會有反制措施。

會有何種反制措施，包承柯稱，蔡當局對北京乃至各界警告都充耳不聞，仍然一意孤行，將來損失的就是台灣運動員參與奧運機會。包承柯示警，民進黨當局若執意要點燃「台海火藥庫」，那麼相信年初解放軍大規模在台海軍演施壓戲碼，還會輪番上演，更不用說還將賠上台灣尚擁有的少數邦交國及國際組織。

若是未來正名公投案成立，「中華台北」必須「正名」，教育部體育署組長許秀玲說，體育署尊重國人公投結果，依照法規送請中華奧會研處，中華奧會要向進行國際奧會對話，包括說明、申請等，不過最後決定權在國際奧會。

根據中選會查對結果，東奧正名公投連署總人數為51萬5959人，符合規定者有42萬9395人，不合格部份達8萬6564份，也驚見連署前死亡有537份、重複簽署1萬5480份，另外也有5148份連署書偽造，不合格率達16.7％。

在不合格連署書裡，有5148份偽造，未簽名或蓋章達1萬3492人、未填本人國民身份證字號或有錯有1萬511人。中選會先前表示，對死亡連署部分會提出刑事告發，後續案件依照同樣標準處理。

(中國時報)

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