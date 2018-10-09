高通案和解 疑高層下指導棋

2018年10月09日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

高通案為公平會首次裁罰後和解案例，公平會前委員顏廷棟、張宏浩因無法接受憤而離職。立委吳志揚表示，顏、張跟環保署詹順貴一樣被犧牲，立委陳超明認為公平會態度轉變疑有高層介入，要求成立調查小組。

立法院昨召開經濟委員會，邀請公平交易委員會主席黃美瑛列席報告並備詢。會議主席陳超明認為「公平會對高通案態度丕變，疑是有高層介入指導」，提出臨時動議成立專案調查小組，要求公平會提出高通案相關的會議紀錄與逐字稿，審視高通案和解程序是否合法。

詹順貴翻版 前委員被逼走

立委吳志揚指出，顏廷棟與張宏浩提出離職的當天，正好是公平會決議向法庭表示準備展開與高通和解案的訴訟程序，「很明顯這件事就是兩位委員辭職的導火線，表面上是說回學校教書，實際上就是不滿公平會態度，才會憤而辭職」。

吳志揚說，顏廷棟、張宏浩跟環保署詹順貴一樣被犧牲了，好人都被逼走了！

立委曾銘宗表示，公平會不是經濟部，有什麼理由要「考慮經濟發展」，質問「是否圖利高通？」廖國棟也說「公平會竟以投資取代裁罰」，等於把裁罰金額轉為高通的資本，批評「轉變是為了討好美國？」

裁罰變投資 遭批討好美國

公平交易委員會主席黃美瑛表示，公平會為獨立機關，依法不可公開會議記錄與發言內容，以避免決策遭到外界意見影響，希望立委能再審慎討論。

不過，陳超明堅持主張，高通案爭議性如此大，應該公開討論內容。立委孔文吉也表示，監察院都已啟動調查高通案，「為什麼立法院不行？」

綠委莊瑞雄則表示，陳超明所指的「疑有高層介入」一說根本是「含沙射影」，他直說「兩個委員就是想回去教書，何來的被逼辭職？」目前因還須探討調查小組成立的合法性與必要性，該臨時動議暫時保留。

(中國時報)