酒駕視同殺人 立委提罰責專章

2018年10月09日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

日前台大研究生遭林姓酒駕男子撞死，酒駕問題再度引發討論。多名立委昨（8）日在立院交通委員會，表示應將酒駕行為「視同殺人」，立委並提案通過，要求交通部在2個月內提出酒駕罰則專章的可行性書面報告。

根據警政署統計資料，2016年因酒駕死亡人數為102人，2017年有87人，今年1至8月則是46人，不過該數據是指當場或24小時內死亡的A1類，若將時間拉長，人數一定會再增加。按交通部運輸研究所統計，2016年因酒駕事故，在30天內死亡人數就高達553人，2017年則尚未有資料。

立委林俊憲表示，立法院已擬修「道路交通管理處罰條例」，去年多名立委已提案，卻卡在朝野協商還沒完成，法案遲未通過，關於修法內容，交通部與法務部見解也不同。法務部認為罰金、刑責應修正刑法規範不安全駕駛，要求交通部長吳宏謀儘速取得共識。

林俊憲指出，酒駕就是有殺人的故意，法律上有直接的故意與不確定的故意，已有法官以此審理酒駕。他建議將酒駕視同不確定殺人，只要被認定是酒駕開車者，就可以不確定殺人罪嫌收押，因此要在「道路交通管理處罰條例」下，針對酒駕立專章，目標本會期要完成修法。

立委鄭寶清則建議，行政院雖然已於10月4日通過，道安講習費由違規者自行出費，落實課責酒駕行為，但針對屢勸不聽者，交通部應會同相關單位，盤點目前酒駕相關罰則，提出酒駕罰則專章，竭力避免酒駕再度發生。

交通部長吳宏謀表示，已請路政司針對法規檢討，願意朝專章方向努力，關於罰則提高，也將與法務部進行研究。

（請勿酒駕，飲酒過量有害健康）

(中國時報)