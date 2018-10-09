新北國慶紀念品 旗桿吸管超搶手

2018年10月09日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國慶日來新北市升旗！新北市府擴大慶祝國慶日，10日將舉行升旗慶典，除找來正妹公僕陪民眾升旗外，市府8日宣布加碼送出1010份「國旗桿不鏽鋼吸管」，歡慶國慶日之餘，還能做環保為地球盡心力。

迎接光輝十月，新北市目前已在8條主要幹道道路、13座跨區與市內橋梁及市府大廳插掛超過萬面以上國旗，隨風飄揚的旗海非常壯觀，聯合服務中心櫃台人員也換上國旗裝迎客，新北市呈現一片喜氣洋洋。

日前民政局找來正妹公務員示範如何在市府大廳大型國旗看板前拍照打卡畫面，還上國際媒體版面，新北瀰漫濃濃國慶氛圍。

民政局長江俊霆說，國慶當天上午8時，將在市民廣場舉行升旗典禮，由新北市警察局樂隊與新住民團體「泰友印越舞蹈社」，帶來精采樂曲演奏及傳統歌舞表演熱場，隨後由警官擔任旗手，升起巨幅10號國旗，展現磅礡氣勢。

江俊霆說，這次升旗典禮將送出限量「國旗桿不鏽鋼吸管」，採用食品級SUS316不銹鋼，材質精良耐用，管身並刻有「NEW TAIPEI CITY」專屬字樣及防滑刻線，任何飲料皆適用，連喝珍珠奶茶也不卡珠；10日當天只要穿著國旗元素服飾或佩件的民眾，皆可排隊領取，限量1010份，預計早上7時30分開始發送。

江俊霆說，參加升旗典禮民眾還可獲贈限量3000份手搖國旗及國旗貼紙套組，讓大家可以一起揮舞國旗，也歡迎大家發揮創意，以各種國旗元素妝扮參加活動，無法到場的民眾，也可在社區陽台、店家門口，一起用青天白日滿地紅國旗，歡慶國家生日。

民政局也邀民眾到市府及周邊打卡，拍攝國旗飄揚的律動美感，尤其市府大廳內24面壯觀的巨幅國旗，與國旗拍照背版，值得民眾前來拍照留念。

(中國時報)