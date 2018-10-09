顏廷棟酸綠委無法治概念

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中國時報
／台北報導

立法院昨召開經濟委員會，邀請公平交易委員會主委黃美瑛列席備質詢。立委邱議瑩表示當初重罰高通「不夠周延」，公平會應先與經濟部等相關部會討論再決定。對此公平會前委員顏廷棟狠批「一點法治概念都沒有，笑掉大牙」，他表示公平會是獨立機關，怒嗆「難道法官判決的時候還要跟律師、檢察官討論？」

美商高通公司因違反公平法，遭公平會開罰234億元，創下公平會開會以來最高罰鍰紀錄，然而在不到一年內公平會卻以「經濟考量」為由，改與高通和解收場。

立委邱議瑩稱，公平會當初重罰高通「不夠周延」，她表示重罰高通等於保護聯發科等其他相關企業，而「聯發科市場以中國為主」。她認為重罰對國內產業影響巨大，高通甚至差點停止5G合作，公平會除要維持市場秩序，也有促進經濟安定與繁榮的職責，「還好臨時踩煞車」。

邱議瑩進一步表示，政府決策強調跨部會協調，「高通案就是典型的沒有跨部會合作」，她表示公平會委員對科技產業發展不在行，應該先找經濟部、科技部等相關部會討論，再決定如何處分。

對此顏廷棟狠批邱「一點法治概念都沒有，笑掉人家大牙」，他解釋公平會為獨立機關，沒必要跟其他部會討論要不要裁罰，「從上面指揮下來就已經夠糟糕，可惜指揮沒證據，現在立委還說要協商？」

顏廷棟說，「無效的行為當然要停止執行，但主委一意孤行，原因耐人尋味」，他表示「我不想幫違法行為背書，所以才決定辭職」。

(中國時報)

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