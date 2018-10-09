華航國慶花車 大葉造藝系純手工

大葉大學造型藝術學系師生團隊以純手工，歷時3個月為中華航空公司打造的國慶遊行花車，相當吸睛。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

大葉大學造形藝術學系連續兩年承製中華航空公司國慶花車，今年造藝系師生團隊以純手工歷時3個月完成的「華航立翼全球行．紅梅出台耳目新」花車7日在國慶預演時首度亮相；結合台灣獨特元素與世界美景的主視覺驚艷全場，佳評如潮。

華航國慶遊行花車由大葉大學造藝系主任吳汶錡、助理教授劉抒芳、副教授黃舜星、謝昆恭帶領學生聯手打造。吳汶錡表示，今年的花車是1架Q版A350飛機，結合美國紐約自由女神雕像、英國倫敦白金漢宮禁衛旗兵、澳洲雪梨歌劇院等美景，展現華航帶領大家悠遊世界的雄心。

她說，紐約、倫敦、雪梨是美洲、歐洲、澳洲的代表城市，也是華航直飛的城市，選用3大城市知名地標當主視覺，象徵華航直航新機與世界的連結。

劉抒芳指出，梅花是國花，也是華航飛機尾翼的圖樣，花車以紅梅為設計主軸，營造層次分明的色彩效果，還有代表台灣脊柱的中央山脈、台灣特有種鐵炮百合等元素；彰顯華航立足台灣的精神，呼應今年國慶核心主題「台灣共好」。

蟬聯3年全國大學街舞賽冠軍的大葉大學DN熱舞社，也應邀為華航花車遊行開場演出，希望以年輕人的創意與活力，傳達青春洋溢的氣息。

參與花車製作的碩士生鄭鈺平與李東峻表示，華航花車兩個主視覺分別是穿雲而出的Q版A350飛機與360度旋轉盤呈現的3大城市地標，象徵悠遊世界，而為呈現飛機穿雲而出的效果，光是車頭多變的雲朵，就花了20多天才完成製作。

華航國慶花車10日遊行後，將移師中正紀念堂展出至14日止。

(中國時報)

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