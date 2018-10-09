新南向警訊 出口連3月下滑

2018年10月09日 04:11 中國時報 王莫昀／台北報導

財政部8日公布9月出口296.2億美元，創歷年單月次高，年增2.6％，連23紅。財政部統計處長蔡美娜樂觀預期，「全年出口規模創新高，應是毫無懸念！」但值得注意的是，統計數據顯示，台灣對東協出口額呈連3個月衰退，對此，蔡美娜指出，主因台灣對新加坡電子零組件與對菲律賓礦產品出口，受結構性改變而衰退。

9月驚喜 創歷年次高

「9月出口出乎意料的好，是蠻大的驚喜！」蔡美娜說，9月雖因中秋連假，工作天數減少3天，出口卻寫下歷年單月次高，只是受去年同月高基期影響、年增率為2.6％，在剔除2月春節因素後，仍創下連23個月正成長紀錄。累計今年前9月出口達2501億美元，年增8.1％，也創歷年同期新高。她並指出，出口、進口分別創下連9季、連8季正成長，雙雙呈現近10年最長成長周期。

展望10月，蔡美娜表示，由於工作天數比去年同月多3天，且油價短期間不易大幅拉回，加上平價版高CP值的iPhoneXR上市後，可望再帶動一波拉貨潮，對10月出口表現相當樂觀，年增率可望在4％至7％間。

亮麗表現 潛藏隱憂

不過，亮麗的出口表現中，卻潛藏隱憂，就出口區域別分析，9月對東協出口48億美元，年減2.1億美元、4.2％，連3個月衰退。蔡美娜解釋，大陸近幾年扶植半導體，許多國際大廠將總部遷到大陸，造成新加坡相關產業經濟下降，連帶影響其對台灣電子零組件需求；此外，台灣對菲國出口的礦產品也減少，這是因為菲國與大陸合作的陸上油田今年正式開採，加上菲國加強推動油品來源多元化，排擠到對我柴油需求，這些都是結構性調整，預期會影響一陣子。

至於陸美貿易戰對出口影響上，蔡美娜指出，如同經濟部評估，在手工具、螺絲螺帽等產業已出現轉單效應，另發現，經台灣加工出口至其他地區的「復出口」，今年以來連續7個月大幅上升，比剔除「復出口」項目增幅大，尤其在對美出口表現最明顯，復出口增幅高達36％。

不過，陸美貿易對出口影響零零星星，無法達成相抵效果，對在主要出口地區中，9月以對美國出口增幅近1成表現最佳，且是連24個月正成長。蔡美娜指出，主要反映美國經濟復甦情況，在全球可說是「一枝獨秀」。

(中國時報)