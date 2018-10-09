2018年10月09日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

經濟部8日宣布與23家外商簽署投資意向書（LOI），估計未來3年將投資台灣至少540億美元，簽署廠商多數為「5+2產業創新」相關業者。不過，今年金額僅及去年招商的一半，帳面效果大遜色。經濟部長沈榮津解釋，主要是去年聚焦離岸風電，個別廠商投資金額較大關係。

「2018年台灣全球招商論壇」昨在台北舉辦，由沈榮津主持，蔡英文總統以貴賓身分出席。招商論壇舉辦多年，每年積極邀請有意投資外商來台簽署意向書。

總計23家LOI簽約廠商中，以日本8家居首，占比35％、美國4家居次、新加坡及瑞士居第三，也有來自新南向國家的泰國。

這次投資金額最大為三井不動產，擬在台北投資飯店，金額超過百億。還有三菱電機，投資AI、離岸風電相關項目。較受矚目的有瑞士最大植牙植體系統製造商Straumann AG要在台設分公司及研發中心；日商LINE擴大在台投資網銀、英屬維京群島商前進智機將來台設研發中心等。半導體方面，有日商千住電子設立半導體材料廠。這次也有9家是本年度新投資廠商，產業包括醫材、餐飲，金額共128億。

對於去年招商金額1063億，今年卻萎縮到一半，沈榮津解釋是，去年主題是離岸風電，幾個個案投資金額較大。經濟部投資處處長張銘斌進一步說，今年招商不聚焦在硬體上，多放在軟體與服務上，希望軟硬整合。

(中國時報)