渣打儲備幹部計畫開跑

2018年10月09日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

想擠進國際級銀行窄門，機會來了！渣打銀行啟動2019年國際儲備幹部計畫及暑期實習計畫，今年首次同時招收國際儲備幹部及暑期實習生共計30位，鎖定工作未滿3年的有志青年或國內外大專院校、研究所學生。

渣打表示，國際儲備幹部及暑期實習計畫網路申請皆自即日起開放，2018年11月11日截止收件，並將於10月18日至26日在台大、政大及敦化北路總行舉辦3場徵才說明會。

為了讓年輕菁英有機會在實習後直接銜接正職工作，今年開始，通過評選的2019年暑期實習生將有機會在完成實習計畫後，直接取得隔年度儲備幹部職位。至於通過評選的2019年儲備幹部，不僅將在台灣渣打銀行接受密集完整培訓、歷練企業金融、個人金融及相關中後台支援作業部門，並有機會派駐國外參加海外培訓。

渣打銀行總經理林遠棟也曾是渣打銀行國際儲備幹部的一員，因此特別關注國際儲備幹部招募。他表示，渣打銀行相當重視未來頂尖人才的培養，儲備幹部不僅將由高階主管親身指導、提供紮實的在地實務訓練，也會協助台灣渣打銀行的重要發展計畫與新業務開發專案。

林遠棟強調，渣打銀行更將運用國際性銀行資源，讓儲備幹部可至國外渣打銀行多方歷練，培養國際視野與專業能力。近4年，台灣渣打銀行共招募並培訓完成39位儲備幹部，其中獲派或申請前往香港、新加坡、英國等全球金融重鎮者有14位，比例超越3成。

渣打銀行國際儲備幹部計畫提供業界最佳職涯發展途徑，在為期18個月的儲備幹部培訓計畫中，儲備幹部不僅將在台灣渣打銀行歷練各部門重要工作與負責特定專案，也將會安排派駐國外渣打銀行其他分行展開為期1個月的海外培訓，畢業後更將有機會轉調至全球各地的海外據點任職，累積多方人脈。

(中國時報)