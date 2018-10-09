天然氣、桶裝瓦斯 擬凍漲到年底

2018年10月09日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼油價凍漲到年底，瓦斯也要凍漲了！經濟部部長沈榮津8日表示，氣價是否跟進，會在月底檢討。中油則透露，天然氣與桶裝瓦斯也規畫跟進，預估同樣會凍漲到年底，將在月底確定後宣布。

油價本周原本要漲0.5元，95無鉛汽油將飆到32元，但中油宣布凍漲到年底，因此停留在31.5元。外界質疑是選舉考量？沈榮津強調跟選舉無關，由於過去油價或電價調漲時，物價連動上揚，但油電回跌卻沒連動調降。因此確認中油經營情形後，為免增加民生負擔決定凍漲。對於天然氣、桶裝瓦斯是否跟進？他說會在月底展開檢討。

對此中油表示，考量物價衝擊，除油價外，天然氣、桶裝瓦斯也規畫凍漲到年底。等國際價格回跌時，以不降來回收。油價也一樣，等回跌時，未降到凍漲前價格，都採不降來回收。

家用桶裝瓦斯本月每桶漲32元，全台零售均價已到852元，天然氣也調漲近3％，都創近4年新高。原本接近冬季燒煤氣高峰，國際價格預估還會上揚，中油還會繼續調升。

中油敢於凍漲民生能源，是因到9月累積盈餘已有456億，「本錢充足」。但先前吸收部分油價未漲金額，已損失7億、桶裝瓦斯6億，天然氣吸收80億，累積已近百億。如果再凍漲到年底，虧損金額將翻倍以上。

(中國時報)