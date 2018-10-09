諾貝爾經濟學獎 美2學者分享

2018年10月09日 01:46 中國時報 王嘉源／綜合報導

經濟學家保羅．羅默（路透）

關於諾貝爾經濟獎

候政策對碳排放影響示意圖

2018年諾貝爾獎季最後獎項─經濟學獎揭曉。瑞典皇家科學院8日宣布，將經濟學獎授予研究氣候變遷經濟學的美國耶魯大學教授威廉．諾德豪斯（William D. Nordhaus）與另一美國經濟學家保羅．羅默（Paul M. Romer），以表彰兩人將氣候變遷和技術創新引入長期宏觀經濟模型分析架構的貢獻。

模型廣為全球政府使用

本屆經濟學獎，聚焦於氣候變遷的風險及全球相關爭論上。諾貝爾委員會指出，諾德豪斯和羅默「就如何建立長久及可持續經濟增長的問題提出解決方法，透過建立模型解釋市場經濟如何與自然和知識互動，從而擴展經濟分析的範圍」。兩人將平分900萬瑞典克朗（新台幣3100萬元）獎金。

在耶魯大學任教的諾德豪斯，早在上世紀70年代已關注燃燒化石燃料的影響。主要貢獻則在一個原本相對冷門、如今卻相當熱門的經濟學分支領域─「氣候變遷經濟學」，他也因此被譽為氣候變遷經濟學的創始人。他率先提出「氣候變遷綜合評估模型」，採用量化方式描述經濟與氣候在全球的相互影響。

促成碳稅對抗氣候變遷

諾德豪斯的模型目前被全球政府和機構廣泛使用，用以檢測環境政策推行的結果，並促成不少因應氣候變遷的政策，例如「碳排放稅」（carbon taxes）。諾德豪斯極力主張從排放許可制度轉向徵收碳排放稅，認為採行全球一致的碳稅是對抗氣候變遷的最佳方式。

而在同一天，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）發表報告指出，如果全球暖化維持現有速度，到了2030至2052年間，全球平均氣溫將比工業革命前高出攝氏1.5度。一旦升達2度，東亞和北美地區遭受暴風雨的機會會大增，珊瑚礁也將消失。專家疾呼，控制氣候升溫已所剩時間不多了。

經濟增長分析全面復興

至於來自紐約大學的羅默，則被視為經濟增長領域的專家。諾貝爾委員會指出，他把技術創新與宏觀經濟整合，展示知識可作為長遠經濟增長的驅動者。羅默的觀點奠基於1986年期提出的「內生增長理論」（The Theory of Endogenous Growth）。

羅默的理論糾正了新古典經濟增長模型的侷限性，把知識完整納入到經濟和技術體系之內，使其做為經濟增長的內生變數。羅默提出了四要素增長理論，在經濟增長的曲線上，除了新古典經濟學中的資本和勞動外，又加上了人力資本和新思想（強調技術創新）。其貢獻促成了經濟增長分析的全面復興。

(中國時報)