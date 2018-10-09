羅默樂觀面對環境「減碳根本不難」

2018年10月09日 01:46 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

今年的諾貝爾「經濟學獎」由美國學者諾德豪斯（William D. Nordhaus）與羅默（Paul M. Romer）2人抱回殊榮。他們分別將氣候變遷及技術創新與長期總體經濟分析結合，因而獲得諾貝爾獎肯定。

瑞典皇家科學院的頒獎詞指出，「諾德豪斯和羅默均設計了新的研究方法以解決我們時代最基礎、最緊迫的問題，探究如何創造長期、持續且穩定的經濟增長」。羅默則表示，他完全沒想到自己會得獎，所以錯過了2通獲獎通知電話。他稱，「樂觀是應對環境問題時的重要態度…一旦我們開始嘗試減少碳排放，我們就會驚訝，這根本沒有想像中那麼困難」。

諾德豪斯於1941年出生於新墨西哥州，以氣候變遷對經濟損害的研究聞名。他目前擔任耶魯大學史特林經濟學教授（Sterling professorship of Economics，史特林講座為該校教授職位的最高榮譽），同時身兼美國國家科學院院士和人文科學院院士。此外，諾德豪斯被學界評為「美國最有影響力的50名經濟學家」，1977年至1979年擔任前總統卡特的經濟顧問委員會成員，1999年成為瑞典皇家工程科學院外籍院士。

1955年出生的羅默則是「內生增長理論」（Endogenous Growth theory）的研究先驅，近年一直是呼聲甚高的諾貝爾獎熱門人選。他曾任世界銀行首席經濟學家，並曾任教於史丹佛大學與紐約大學，1997年獲選時代雜誌「全美最具影響力的25人」，2000年又當選為美國人文與科學研究院院士。

(中國時報)