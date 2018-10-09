全台首張瑞興銀悠遊金融卡上市

2018年10月09日 01:46 中國時報 郭隆富／台北報導

為推廣政府無現金支付交易並促進民眾金融生活之便利性，瑞興銀行與悠遊卡公司首度攜手合作，共同推出全台首張悠遊金融卡，並於日前舉行「瑞興銀行悠遊金融卡‧好事說來就來!」新商品上市發表會，由瑞興銀行郭釧溥董事長與悠遊卡公司林向愷董事長連袂出席，同時邀請到郭雪湖基金會顧問魏美珠女士蒞臨活動現場，共同見證瑞興銀行突破與轉變！為瑞興銀行悠遊金融卡上市暨「瑞興銀行好事說來就來」廣告影片首播揭開序幕。

卡面設計描繪迪化街

發跡於大稻埕之瑞興銀行，甫於去年底慶祝創行一百週年，董事長郭釧溥表示：「此次瑞興銀行攜手悠遊卡公司所發行之業界第一張悠遊金融卡，特別選用出生於大稻埕地區之台灣國寶畫家-郭雪湖先生於1930年著名之膠彩畫作『南街殷賑』作為卡面設計，描繪迪化街繁華街景所充分展現之大稻埕舊時風華年代，

悠遊卡公司董事長林向愷表示：此次與瑞興銀行合作發行業界第一張悠遊金融卡，不僅讓悠遊卡產品線更加齊備完整，消費者透過悠遊卡Easy Wallet APP輕鬆掌握每日每筆消費金額與用途。

自動加值送15%回饋金

自即日起，凡新客戶申辦或既有客戶申請將原有金融卡更換為悠遊金融卡，且符合相關規定者，均可享有200元悠遊回饋金；活動第一階段(2018/10/4~2018/12/31)持瑞興悠遊金融卡自動加值成功，即可月月享加值金額之15%現金回饋，每人每月最高回饋100元；活動第二階段(2019/1/2~2019/3/31)憑該悠遊金融卡於各大加油站進行機車加油消費扣款，單筆滿100元(含)以上，可享10元現金回饋，每人每月限回饋二筆，上述活動回饋金與名額贈完為止！

此外，活動期間，成功推薦一人開戶並申辦悠遊金融卡者，即可獲得7-11商品兌換券50元一張，推薦二人者即可獲得二張，依此類推；成功推薦三人來行開戶並申辦悠遊金融卡者，另可獲得「日本東京雙人來回機票」抽獎機會一次，成功推薦六人者則可獲二次抽獎機會欲知「瑞興銀行悠遊金融卡」詳細申辦方式與活動說明，請洽瑞興銀行官網www.taipeistarbank.com.tw或洽詢客服專線0800-818-101。

(中國時報)