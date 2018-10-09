國慶衝賞楓 333原則安心玩

2018年10月09日 01:46 中國時報 魏嘉虹／台北報導

雙十節假期倒數計時，2019年最新行事曆出爐，明年有7個連續假期，想到日本賞楓、跟著韓劇去旅行、想飛海島避暑，準備來場說走就走的旅行?根據外交部統計，2017年旅外國人請求台灣駐外使館處理急難救助的案件量高達2067件，且數量快速成長，在旅行中，潛在的意外風險不容小覷，不會因旅遊國家、區域而有差異。

網路投保平台-保樂美提醒，投保前謹記333口訣：「投保只要3分鐘、保險時間包含上機前後3小時、項目服務3點不漏。」提前規劃分散風險損失，以迎接美好的假期出遊。

投保3分鐘─出發前6個月，訂好機票立即投保。只要出發時間前6個月，訂好機票的同時，花3分鐘順手在網路上就能很快完成旅平險投保，安心準備出遊。

上機前後3小時─班機起降時間≠保險起迄時間。保險起訖時間要涵蓋到機場及返家的交通時間，別忽略出發到機場，及從機場返家間的保障。

項目額度3點不漏─傷害醫療保險、海外突發疾病健康保險、海外急難救助服務。網路投保平台-保樂美建議出國除了應投保足夠旅行平安險，同時還須檢視是否有足夠的「傷害醫療保險」及「海外突發疾病健康保險」，尤其是去日本、歐洲等醫療費用較高的地區時，更要注意拉高醫療保障，才能安心享受出遊樂趣。

當出國旅遊時，發生遇到意外狀況時，投保的旅平險沒有含傷害醫療保險、海外突發疾病健康保險，無法將意外發生的醫療費用轉嫁保險公司，家人更需籌措數十萬元的醫療費用，輕重程度高下立見！

(中國時報)