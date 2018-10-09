國慶衝賞楓 333原則安心玩

友善列印
中國時報
魏嘉虹／台北報導

雙十節假期倒數計時，2019年最新行事曆出爐，明年有7個連續假期，想到日本賞楓、跟著韓劇去旅行、想飛海島避暑，準備來場說走就走的旅行?根據外交部統計，2017年旅外國人請求台灣駐外使館處理急難救助的案件量高達2067件，且數量快速成長，在旅行中，潛在的意外風險不容小覷，不會因旅遊國家、區域而有差異。

網路投保平台-保樂美提醒，投保前謹記333口訣：「投保只要3分鐘、保險時間包含上機前後3小時、項目服務3點不漏。」提前規劃分散風險損失，以迎接美好的假期出遊。

投保3分鐘─出發前6個月，訂好機票立即投保。只要出發時間前6個月，訂好機票的同時，花3分鐘順手在網路上就能很快完成旅平險投保，安心準備出遊。

上機前後3小時─班機起降時間≠保險起迄時間。保險起訖時間要涵蓋到機場及返家的交通時間，別忽略出發到機場，及從機場返家間的保障。

項目額度3點不漏─傷害醫療保險、海外突發疾病健康保險、海外急難救助服務。網路投保平台-保樂美建議出國除了應投保足夠旅行平安險，同時還須檢視是否有足夠的「傷害醫療保險」及「海外突發疾病健康保險」，尤其是去日本、歐洲等醫療費用較高的地區時，更要注意拉高醫療保障，才能安心享受出遊樂趣。

當出國旅遊時，發生遇到意外狀況時，投保的旅平險沒有含傷害醫療保險、海外突發疾病健康保險，無法將意外發生的醫療費用轉嫁保險公司，家人更需籌措數十萬元的醫療費用，輕重程度高下立見！

(中國時報)

全台首張瑞興銀悠遊金融卡上市 保誠人壽健康管理 成績優異

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。