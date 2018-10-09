保誠人壽健康管理 成績優異

2018年10月09日 01:46 中國時報 魏嘉虹／台北報導

保誠人壽為創造一個健康、快樂的工作環境，鼓勵員工在忙碌的工作之餘，也要照顧自己的健康及關懷家人。透過一系列的「健康講座」活動，在公司內部宣導健康生活、健康觀念、健康飲食及健康習慣，並舉辦「泡芙人減脂營」競賽，具體實踐健康管理，全員發揮績效管理之精神，三個月內即展現出優異的成果。

同時，為了讓員工的家人更進一步了解公司文化及工作職場，於今年8月下旬，特別舉辦「保誠職場家庭日」活動，讓員工可以帶著親愛的家人參觀職場，以對這個大家庭，有更多的認識與了解，活動參與者都對於自己的家人在保誠人壽上班備感驕傲。

保誠人壽不僅將「一起好幸福」的理念傳達給保戶，更重視員工的幸福指數，有感於健康的身體是幸福人生的根本，特別舉辦一系列員工健康講座，包括「胖胖不是病、代謝腰注意」，「三高控制好、心力沒煩惱」，「滑世代護眼保健--小心惡視力入侵」等主題，呼籲所有員工都能從平日的飲食、生活習慣，照顧好自己的身體，進一步成為家庭重要的守護者。

同時，為具體實踐健康生活，做好健康管理，特別舉辦「泡芙人減脂營」活動，透過測量體脂競賽、運動課程、創意辦公室運動，養成員工健康的生活習慣。

(中國時報)