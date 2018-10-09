王毅會美卿 促對台三個停止

2018年10月09日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

陸美在包括台灣等雙邊議題上激烈交鋒！大陸外長王毅昨日會見來訪的美國國務卿時，當場要求美方停止與台灣官方往來和軍事聯繫、停止向台灣出售武器及停止干涉與大陸建交的國家，切實約束台獨發展，「立即停止錯誤言行」。蓬佩奧則回應稱，美方在陸方提及的議題上和北京有根本分歧。但他表示美國無意圍堵大陸，也無全面遏制大陸的政策。

王毅批美 停止錯誤言行

美國副總統彭斯日前甫發表美對陸政策，引發兩國關係緊繃，也讓蓬佩奧此次訪陸備受關注。不同於今年6月訪問北京時，陸方安排蓬佩奧會見大陸國家主席習近平、楊潔篪及王毅等，北京這次並未安排蓬佩奧與習近平會面，一般認為是間接向川普當局近來的言行表達不滿。

昨日會見，雙方對話直來直往，添加些許火藥味。王毅和蓬佩奧談及台灣問題時，王提出「三個停止」論。他強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣官方往來和軍事聯繫，停止向台灣地區出售武器，停止無理干涉那些與大陸已經或希望建交的國家，切實約束和限制「台獨」勢力發展，以實際行動維護兩國關係和台海和平穩定。

王毅還闡述陸方在經貿摩擦、南海等問題上原則立場。他表明，貿易戰解決不了問題，陸方願與美方通過談判解決問題，但必須在平等、誠信等基礎上進行。大陸完全尊重所有國家自身選擇，從來不會干預其他國家內政，「在這件事情上，我們光明磊落，問心無愧。」

川金二會 很快就會舉行

王毅強調，陸美要堅持走合作共贏的正道，不應陷入衝突對抗歧途；蓬佩奧此行想就朝鮮半島等熱點問題，同陸方交換意見，就說明雙方需要加強溝通合作。

蓬佩奧回應時表明，美方堅持一個中國政策，希望繼續就重大國際地區問題與陸方加強溝通與合作；並讚賞陸方在半島問題上的一貫立場及為推動無核化所做的重要努力。他也告訴陸方，川金二會可能很快就會舉行。

美卿回嗆 雙方根本分歧

大陸外交部發言人陸慷當天表示，陸美關係下降，不會影響雙方在北韓議題上的合作。而據紐約時報報導，蓬佩奧也稱，陸美在諸多問題上有根本分歧，也批評北京最近決定取消兩國國防部長的安全對話，讓雙方喪失對話的重要機會。

楊潔篪稍晚會見蓬佩奧時指出，當前陸美正處在重要關頭，面臨不少挑戰，陸方已就美方近期一系列涉陸消極言行，提出嚴正交涉；敦促美方立即糾正錯誤，停止損害陸方利益行動。

(中國時報)