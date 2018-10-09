韓戰終戰 韓大使盼北京積極參與

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中國時報
／綜合報導

南韓駐陸大使盧英敏8日為紀念就任一周年，在北京大使館與記者舉行座談。盧英敏表示，大陸的立場是，支持有關各方為發表韓戰終戰宣言所作努力，並願在建立半島和平機制方面做出貢獻，韓方以及其他有關各國都期待大陸發揮建設性作用。

據韓聯社報導，盧英敏表示，《板門店宣言》中採用了「三方」、「四方」這些措辭。美國總統川普也曾多次高度評價大陸國家主席習近平對解決朝核問題提供的支援，韓方也同樣積極評價陸方的作用，美國國務卿蓬佩奧在訪問北韓之後，也提及陸方在此問題上發揮的作用。

當被問到「美國原則上是否贊成中國參與終戰宣言」，盧英敏回答說，他不認為美國對此持反對立場，但美方立場仍有可能根據情況而發生變化。

對於駐韓美軍在南韓部署的「薩德」防空系統問題，盧英敏說，今年上半年，韓、陸最高領導人會晤並一致認為，在北韓實現無核化過程中，「薩德」問題也會自然得到解決。美國駐韓大使哈里斯在國會人事聽證會上也肯定了這項觀點。陸方希望確認，「薩德」部署並非針對陸俄，而是為應對北韓核導威脅而採取的自衛性措施。

對於大陸外長王毅日前提及六方會談一事，盧英敏說，大陸是六方會談主席國，堅持有必要適時重啟六方會談的立場，陸方目前也期待美朝間的對話。

(中國時報)

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