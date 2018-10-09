太慘了 加長禮車衝下坡20死

2018年10月09日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

紐約州斯科哈里郡車禍發生後，罹難者親友拿著鮮花前往事故現場哀悼。（美聯社）

美國紐約州斯科哈里郡6日下午發生美國近10年來最嚴重的交通事故。一輛加長型禮車載著正要前往參加生日派對的乘客，行經一處下坡T字路口該停未停，失控撞上停在停車場一輛沒有人的休旅車，造成20人死亡，其中有2名是路人。

紐約州警局第一副局長費奧瑞表示，一輛2001年款的福特Excursion白色加長型禮車在州首府奧爾巴尼附近的斯科哈里鎮30號公路往西南方行駛，但行經30號公路與30A公路的交叉路口時，卻未依規定將車停下，還衝進一處餐廳的停車場內。

禮車猛烈撞上一輛2015年款豐田Highlander休旅車，雖然休旅車上沒人，禮車上的駕駛與乘客18人卻全數喪生，乘客包括4個姊妹和其中3人的丈夫，還有一對兄弟。另外，附近有2名行人也被撞死。禮車最後翻覆，滾進路旁樹叢中。

這是繼2009年2月紐約水牛城發生飛機失事造成50人死亡後，美國死傷最慘重的交通事故。

一名死者家屬表示，禮車上的乘客正前往參加生日派對，未料發生憾事。一名目擊者說，車禍發生時，聽起來像是「發生爆炸」。他看到停車場上有很多人，還聽到尖叫聲，很多救援人員打破了汽車的窗戶，試圖救出車內的人。

斯科哈里鎮鎮長特夫納表示，根據目擊者描述，儘管路旁設有停車標誌，但禮車仍以超過時速60英里（約96公里）速度呼嘯而過。該路段時速限制為50英里（約80公里）。

紐約州交通局近年禁止重型卡車行經這處斜坡，因為過去有卡車無法在這邊斜坡剎車而失控。

當局並未說明肇事車輛是否超速、煞車失靈和是否繫安全帶，也未公布死者姓名和其他細節。

罹難者家屬艾貝林證實，她的34歲侄女艾琳和丈夫麥高文（Shane McGowan）6月才結婚，兩人不幸在車禍中喪生。聽聞噩耗，艾琳的父親在網上留言：「我的心停止跳動了，我不明白這場無法用言語描述的悲劇，永遠無法理解。」

(中國時報)