東亞新秩序 助推韓半島無核化

友善列印
中國時報
／東京8日電

南韓總統文在寅8日在青瓦台（總統府）主持國務會議時表示，美國國務卿蓬佩奧訪問平壤為早日舉行第二次川金會創造氛圍和條件。北韓領導人金正恩將訪問俄羅斯，中國國家主席習近平則有望訪問平壤，北韓和日本也可能舉行峰會，他認為圍繞韓半島的新秩序正逐步建立。

文在寅認為，上述都將是實現半島完全無核化和構建永久和平機制的必經之路，也有積極的助推作用。

不過，日本和南韓之間還有些問題尚未擺平。日韓發表共同宣言至10月8日滿20周年，雙方期盼文在寅早日訪日，重啟日韓領袖互訪契機。然而雙方在歷史問題等懸案上仍激烈對立，南韓已決定在今年內解散「慰安婦和解與療癒基金會」，形同推翻了2015年達成的「慰安婦問題已獲得最終且不可逆轉的解決」之協議。

《日韓共同宣言》於1998年10月8日由日本首相小淵惠三與南韓總統金大中共同發表，宣言強調基於相互理解與信賴，建立迎向未來的日韓關係等。宣言於今屆滿20周年，日韓期待改善關係，促成文在寅於年內訪日，但日韓雙方各有所忙，至今仍未訂出具體日程。兩國雖有心改善關係，但在慰安婦、竹島（南韓稱獨島）領土主權等問題仍各持己見。

南韓外長康京和上個月已向日本外相河野太郎傳達，與日本政府達成協議後設置的前慰安婦「和解與療癒財團」今年內將解散。南韓前總統朴槿惠2015年與日本首相安倍晉三達成的這項協議，日本提供南韓10億日圓成立支援前慰安婦的「慰安婦和解與療癒基金會」。日韓這項協議並未獲南韓國民的支持，朴瑾惠一下台，此協議便被文在寅政權推翻。

此外，日本原受邀參加10日至14日在南韓濟州舉行的「2018大韓民國海軍國際閱艦式」，但因日本自衛艦船準備懸掛旭日旗」出席引發議論，南韓指旭日旗為「戰犯旗」，並通知日方不能掛旭日旗出席閱艦式，日本隨即決定取消出席。

(中國時報)

太慘了 加長禮車衝下坡20死 巴西大選二輪決勝 分裂更嚴重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。