東亞新秩序 助推韓半島無核化

2018年10月09日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京8日電 ／東京8日電

南韓總統文在寅8日在青瓦台（總統府）主持國務會議時表示，美國國務卿蓬佩奧訪問平壤為早日舉行第二次川金會創造氛圍和條件。北韓領導人金正恩將訪問俄羅斯，中國國家主席習近平則有望訪問平壤，北韓和日本也可能舉行峰會，他認為圍繞韓半島的新秩序正逐步建立。

文在寅認為，上述都將是實現半島完全無核化和構建永久和平機制的必經之路，也有積極的助推作用。

不過，日本和南韓之間還有些問題尚未擺平。日韓發表共同宣言至10月8日滿20周年，雙方期盼文在寅早日訪日，重啟日韓領袖互訪契機。然而雙方在歷史問題等懸案上仍激烈對立，南韓已決定在今年內解散「慰安婦和解與療癒基金會」，形同推翻了2015年達成的「慰安婦問題已獲得最終且不可逆轉的解決」之協議。

《日韓共同宣言》於1998年10月8日由日本首相小淵惠三與南韓總統金大中共同發表，宣言強調基於相互理解與信賴，建立迎向未來的日韓關係等。宣言於今屆滿20周年，日韓期待改善關係，促成文在寅於年內訪日，但日韓雙方各有所忙，至今仍未訂出具體日程。兩國雖有心改善關係，但在慰安婦、竹島（南韓稱獨島）領土主權等問題仍各持己見。

南韓外長康京和上個月已向日本外相河野太郎傳達，與日本政府達成協議後設置的前慰安婦「和解與療癒財團」今年內將解散。南韓前總統朴槿惠2015年與日本首相安倍晉三達成的這項協議，日本提供南韓10億日圓成立支援前慰安婦的「慰安婦和解與療癒基金會」。日韓這項協議並未獲南韓國民的支持，朴瑾惠一下台，此協議便被文在寅政權推翻。

此外，日本原受邀參加10日至14日在南韓濟州舉行的「2018大韓民國海軍國際閱艦式」，但因日本自衛艦船準備懸掛旭日旗」出席引發議論，南韓指旭日旗為「戰犯旗」，並通知日方不能掛旭日旗出席閱艦式，日本隨即決定取消出席。

(中國時報)