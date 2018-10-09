巴西大選二輪決勝 分裂更嚴重

2018年10月09日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西總統大選7日登場，計票結果顯示，有「巴西川普」之稱的極右候選人波索納洛（Jair Bolsonaro）取得46.7%票數，大幅領先對手勞工黨的哈達德達（Fernado Haddad），後者得票率僅28.5%。由於兩人得票率均未過5成，將於本月28日再戰第二輪。

波索納洛將第一輪得票未過半，歸咎於選舉舞弊。他指︰「若選舉舞弊這問題沒有出現，我們今晚（7日）就可知道總統的名字。」

儘管波索納洛在首輪投票領先哈達德17個百分點，但各家民調指出，若進行第2輪選舉，波索納洛將與哈達德達陷入拉鋸戰。政論家擔心，接下來幾周巴西會分裂得更嚴重，雙方會使勁抹黑，波索納洛會翻出所有哈達德達的骯髒事，哈達德達也會揭露波索納洛全部的醜聞。

波索納洛的支持者對於要進入到第二輪決選感到不滿。其中一名77歲退休人士指︰「我們預計會在首輪勝出。現在情況變得艱難，第二輪會有危機。」

哈達德達則指第二輪投票是黃金機會，但專家認為，雖然波索納洛的立場導致社會分裂，但對手哈達德達要在第二輪獲得過半選民支持並非易事，必先從經濟議題著手。

波索納洛和哈達德達在財政、外交、內政等立場上都有明顯不同。財政方面，現年63歲波索納洛提議將國營企業民營化，減輕國家債務。也主張強化警察執法、誓言打擊犯罪和貪腐，得到不少選民的支持。不過，他歧視女性、反對同性戀的激烈言論也招致不少反彈。

「巴西之子」魯拉欽點的接班人哈達德達則認為要解凍公共開支，並修法讓勞工法更有彈性。外交方面，波索納洛認為應抨擊委內瑞拉馬杜羅的獨裁政權；但哈達德達認為，應重新深化拉丁美洲國家之間的合作。

(中國時報)