領居住證未申報 擬罰2～10萬

2018年10月09日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

針對台灣民眾領取大陸居住證，陸委會主委陳明通昨日在立法院時透露，將修法限制其部分公民權，除了不能擔任公務員、參選公職等，也不能報考軍校、警校，至於投票權則傾向不限制。同時須負申報義務，如逾期申報，擬罰1萬到5萬，若被機關查到未申報，則擬罰2萬到10萬。至於健保、稅金、房屋等方面，目前尚未觸及。

立法院內政委員會8日上午邀請陸委會主委陳明通等官員，針對大陸居住證問題，進行專題報告，並備質詢。

陳明通在會議上透露，目前研擬的修法方向是，領居住證者須負申報義務，否則有罰則，如逾期申報，擬罰1萬到5萬，若被機關查到未申報，則擬罰2萬到10萬，基本上會通知對方說明是否有申領，不得拒絕。但也會盡可能提供申報便利，例如使用手機APP申報。

若轉換成護照 恐遭除籍

針對如何查證隱匿，內政部次長陳宗彥、法務部主祕劉成焜昨日皆坦言查證困難。但陳明通樂觀主張，法律上有課以申報義務，「我想沒有人不怕罰」。

他並明白指出，將限制申領者部分公民權，不得擔任公務員、參選公職，同時不得報考軍校、警校等。而且可能要放棄居住證一段時間，才能恢復權利，至於投票權則傾向不限制。

有立委提問是否可能影響健保、稅金、房屋等方面？陳明通表示，目前尚沒觸及，這部分還要與社會溝通對話。

陳明通估領證者破10萬

至於除籍問題，他說，沒有立即除籍問題，但大陸可能隨時「加料」，如果有一天居住證可能轉換成護照，就要立即除籍。

關於未來可能有多少人領居住證，陳明通則表示，目前常住大陸半年以上的台灣人約40萬，雖然大陸預估達8成，但目前看起來有困難，不過破10萬「應該是有可能的」。

此外，面對兩岸官方交流僵局，陸委會要求各大陸官員團來台時須私下與陳明通或其他官員會晤，以致許多大陸團想方設法「躲」陳明通。對此，陳明通昨日表示，近期兩岸交流不對等，「對方來的很多，但我們官員包括海基會去的很少」，希望能平衡這個狀況。他並笑稱，希望對方大大方方來，很歡迎交換意見，「不需要出奇招躲我，我也沒長得那麼難看啦！」

(中國時報)