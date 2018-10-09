陸惠台政策 5成5認有磁吸效應

2018年10月09日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

今年最受關注的兩岸發展「大陸惠台政策」至今超過半年，是否發揮效應？草根影響力文教基金會8日公布民調結果，有6成民眾認為台灣機會不足，54.7％民眾（不論藍綠）認為大陸對台有磁吸效應，49.9％民眾願意西進大陸發展。

中原大學企管系教授林震岩說明問卷調查結果，指出5成以上受訪者表示不了解惠台政策內容，僅14.9％受訪者表示了解；對大陸政府是否會落實惠台政策，僅21.4％受訪者表示相信，卻有40.1％受訪者表示不相信；但問到「惠台政策對台人是否有磁吸效益」，54.7％受訪者表示有，僅13.2％受訪者表示沒有。

實踐大學校長陳振貴認為，問卷結果跟目前了解的現象大致相差不遠，台灣整體高教水準還是優於大陸，建議蔡政府給「打國際盃的頂大」更多資源，而且也有必要好好對內行銷台灣高教，同時想盡辦法提高大學畢業生的薪水。

台灣私立醫療院協會理事長朱益宏認為，很多台灣子弟去大陸讀醫療，這是事實。他呼籲台灣政府考量大陸海外醫療市場需求、大陸西部或偏遠地方醫院人員到外地受訓需求，兩方面都可以是台灣利基。

新光醫院行政副院長洪子仁指出，台灣不要妄自菲薄，但也不要過度樂觀，政府不能只把人才送出去，應該打造平台，把人才找到台灣來。

兩岸政策協會祕書長王智盛表示，沒辦法阻止台灣民眾去大陸就學、就業，台灣的問題不在惠台措施，而在於沒有辦法儲備、吸引人才。陸美貿易戰當中，大規模企業想離開大陸，政府要有配套措施，相信這是很重要轉折點和契機。

(中國時報)