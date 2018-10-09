小開欠千萬 承億集團遭潑漆

2018年10月09日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

知名的嘉義市承億文旅集團，疑因16歲小開涉入運動網路簽賭積欠千萬龐大債務，7日晚間公司遭潑大片紅、黑油漆，怵目驚心，涉案的柯姓男子隨後向警方自首。承億負責人戴俊郎心情沉痛坦言是兒子涉入簽賭招禍，與公司營運無關，更憂心校園治安問題。警方表示將積極查辦，不容許賭博滲入校園。

嫌自首 稱財務糾紛

警方調查，26歲柯姓男子，曾有賭博前科，前晚他到承億公司潑漆，約9時15分許，即到公園派出所自首，柯嫌坦承因財務糾紛到承億公司潑漆，但供詞避重就輕，全案依恐嚇、公然侮辱等罪嫌偵辦。

戴俊郎發布聲明表示，公司遭惡意人士潑漆，感到非常遺憾、沉痛，但此事與承億文旅公司及旗下品牌或近期選舉皆無關，是他16歲的孩子因簽賭而發生的事端。

戴俊郎表示，身為孩子的父親，沒有盡到教育好孩子的責任，是他犯錯了，未成年的孩子犯了錯就要勇於承擔，他們不受非法勢力的威脅，全家人會勇敢面對、正視，並支持校園反賭、反黑，也籲請各界正視賭、毒危害青年學子的問題。

甫轉學 列關懷對象

校方表示，戴生是今年初高一下學期才從高工轉學至該校就讀觀光科，至今約6、7個月，以戴生就學紀錄原本資格不符合轉學，基於戴生父母請託、有教無類的理念而同意入學。

但戴生常因生病由家長代為請假，學校將他列為「特定人員」關懷對象，校方向來重視反毒、反賭、反霸凌的校園治安，此次戴生涉賭是其校外的偏差行為，家長已辦妥離校手續，校方全面清查有沒有其他學生捲入。

據了解，戴生疑似與國中階段的學長有往來而涉入網路運動簽賭，積欠上千萬元債務，一發不可收拾，事情爆發後，警方除依恐嚇等罪嫌將柯男送辦，並擴大追查幕後藏鏡人。

(中國時報)