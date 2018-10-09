校園染賭 富二代成肥羊

近年高中生染賭實錄

友善列印
中國時報

又傳出企業小開因欠賭債害家人公司遭潑漆報復，但這名當事人才念高一，除了家庭疑過於溺愛外，近年不斷傳出未成年學子不僅簽賭，還在校當組頭，欠債自殺、收債被殺害等事件。國家未來主人翁價值觀扭曲，只想靠賭致富，這樣的國家還有競爭力嗎？

網路簽賭盛行10多年，2006年時震驚社會的清大財金系高材生加入竹聯幫，擔任職棒簽賭組頭，為收80萬的債，遭無力償還的黑道勒斃棄屍。當時這名高材生被起底，在校不僅加入幫派，還從「顧場子」晉身為簽賭球版的代理，不僅給人下注，還負責收帳討債。

高材生染黑涉賭，輿論譁然。但10多年過去，線上博奕蓬勃發展，方興未艾，從最初的網路下注職棒簽賭、六合彩，到線上百家樂與「北京賽車」等小遊戲簽注，校園賭風日盛，學生涉賭人數不斷攀升，況且只要一台手機，隨時可下注，家境好的學生，更成為簽賭集團的肥羊。

警方分析，賭博網站的伺服器主機都設在國外，下有為數千百的「代理」，以職棒簽賭的術語來說，每個代理各自負責「球版」，各自賺取抽佣水錢，也得各負盈虧，於是不少學生賭太大，從簽賭升級為組頭，愈陷愈深，這才會有人欠債數百萬，無人償債。

校園是一個小社會，幫派簽賭入侵校園，先利誘價值觀偏差的學生下注，再讓他們一個拉一個，如老鼠會吸收代理，尤其許多家長把孩子全丟給學校管教，忽略家庭教育重要性，才會讓校園簽賭集團歷久不衰。

(中國時報)

小開欠千萬 承億集團遭潑漆 巴拉圭移民局長 摸女翻譯大腿挨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。