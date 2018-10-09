校園染賭 富二代成肥羊

2018年10月09日 04:11 中國時報 胡欣男

又傳出企業小開因欠賭債害家人公司遭潑漆報復，但這名當事人才念高一，除了家庭疑過於溺愛外，近年不斷傳出未成年學子不僅簽賭，還在校當組頭，欠債自殺、收債被殺害等事件。國家未來主人翁價值觀扭曲，只想靠賭致富，這樣的國家還有競爭力嗎？

網路簽賭盛行10多年，2006年時震驚社會的清大財金系高材生加入竹聯幫，擔任職棒簽賭組頭，為收80萬的債，遭無力償還的黑道勒斃棄屍。當時這名高材生被起底，在校不僅加入幫派，還從「顧場子」晉身為簽賭球版的代理，不僅給人下注，還負責收帳討債。

高材生染黑涉賭，輿論譁然。但10多年過去，線上博奕蓬勃發展，方興未艾，從最初的網路下注職棒簽賭、六合彩，到線上百家樂與「北京賽車」等小遊戲簽注，校園賭風日盛，學生涉賭人數不斷攀升，況且只要一台手機，隨時可下注，家境好的學生，更成為簽賭集團的肥羊。

警方分析，賭博網站的伺服器主機都設在國外，下有為數千百的「代理」，以職棒簽賭的術語來說，每個代理各自負責「球版」，各自賺取抽佣水錢，也得各負盈虧，於是不少學生賭太大，從簽賭升級為組頭，愈陷愈深，這才會有人欠債數百萬，無人償債。

校園是一個小社會，幫派簽賭入侵校園，先利誘價值觀偏差的學生下注，再讓他們一個拉一個，如老鼠會吸收代理，尤其許多家長把孩子全丟給學校管教，忽略家庭教育重要性，才會讓校園簽賭集團歷久不衰。

(中國時報)