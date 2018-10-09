巴拉圭移民局長 摸女翻譯大腿挨告

2018年10月09日 04:11 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

摸大腿是性騷？還是文化差異？我友邦巴拉圭移民局長Julian A.Vega，上周受移民署之邀來台參加講習，移民署安排女員工擔任翻譯協助，卻傳出女翻譯向台北地檢署提告遭摸大腿。消息曝光後，移民署昨表示，純粹是文化差異導致誤會，雙方已達成和解並撤告，Julian A.Vega今將搭機返國。

檢方指出，性騷擾罪為告訴乃論，一旦告訴人撤告，被告即獲不起訴處分。

甫於8月上任的Julian A.Vega與妻子，上周接受移民署邀請來台參加為期8天的「2018年標竿學習計畫」，移民署特別發新聞稱許V局長百忙中來訪，更為台巴移民合作增添最好的動力。

由於研習期間，有各國語言需求，移民者特別安排具有語言專才人員隨行翻譯，卻傳出女翻譯疑遭Julian A.Vega摸大腿等性騷擾。女翻譯5日赴北檢提告，Julian A.Vega也隨即停止研習。

性騷事件傳出後，移民署澄清表示，女翻譯非資深同仁，因對各國文化不甚熟悉，對於彼此的行為舉止，因認知不同，導致誤會，經雙方當事人溝通後已誤會冰釋，並已私下和解並撤告。

當媒體詢問女翻譯是否提告和撤告？移民署卻跳針回覆，甚至回答：「地檢署沒有案子！」讓外界質疑是在移民署等上級長官壓力下，忍辱撤告。畢竟移民署怎會派會語言卻不懂當地文化的女翻譯隨行，讓這起性騷事件陷入羅生門。

(中國時報)