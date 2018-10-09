批彭文正違法兼職 洪貞玲不起訴

2018年10月09日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

政論節目主持人彭文正，不滿台大新聞研究所前所長、國家通訊傳播委員會（NCC）委員洪貞玲前年在臉書PO文指他是「因違法兼職而辭職離開台大的電視名嘴」，控告洪加重誹謗。台北地檢署「打臉」彭，認定洪PO文內容為事實，且與公共利益有關，依法不罰，昨不起訴洪。

此外，彭文正另對洪提起民事求償200萬元，高院上月判彭敗訴，洪貞玲免賠。彭文正對洪貞玲的民刑事訴訟迄今已「連三敗」。

2016年7月4日，彭文正因洪被提名為NCC委員，在臉書發文指控洪涉違法圖利自己升等正教授，洪翌日在臉書PO文反嗆彭是「因違法兼職而離開台大的名嘴」遭彭提告。

洪辯稱，當時她被提名為NCC委員，彭指控她違法升等，才被迫在臉書說明，彭違法兼職是指他違反「教育人員任用條例」及「公立各級學校專任教師兼職處理原則」規定。

檢方發現，彭兼任常態性節目主持人，遭民眾檢舉疑違反兼職相關規範，2015年教育部吳清基在立院接受質詢後，即函釋各校指兼職應以與學校有產學合作關係者或有持股者為限，且應書面報經學校核准。

彭辭去節目主持人，2015年6月向台大提出兼職申請，台大事後雖同意與電視台兼職產學合作，但要求電視台應於2個月內與學校協商學術回饋金，由於雙方簽約未獲結果，彭辭去主持人，期間台大新研所召開臨時會，決議不同意與電視台產學合作，彭即辭職。

檢方認定，洪的發言，係當時為NCC委員提名期間為澄清彭指控，避免影響立委行使同意權結果，與公共利益有關，且文章內容為真實，縱使令彭不快，依法不罰，將洪不起訴。

(中國時報)