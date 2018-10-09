血汗火坑 逼女移工接客16小時

2018年10月09日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

林姓男子經營3間泰式按摩店，卻以合法掩護非法，雇用印尼籍移工當按摩女，不但按月收取房租食宿，還巧立名目苛扣薪資，更要求從事「無套性交」以防留下證據，每日接客長達16小時。桃園專勤隊7日一舉救出16名身陷火坑的印女，還當場查獲7名尋芳客，訊後將林嫌等人送辦。

桃園專勤隊獲報，52歲林男在桃園大廟附近經營3間泰式養生館，專門雇用印尼籍女性失聯移工當按摩女，曾2度被警方查獲雇用逃逸移工遭開罰60萬元，卻因單店每月營業額高達80至100萬元暴利，仍透過仲介持續找逃逸女移工，更喊出介紹1人給5000元介紹費的優渥條件招攬。

移民署專勤隊前持搜索票前往搜索，查獲16名逃逸女移工及7名尋芳客，還有店長、櫃檯5人，查扣帳冊、薪資表、租賃契約等物。

女移工聲淚俱下控訴，林開價2小時收費1600元，從中抽取1000元、只給她們600元，還要按月收房租、水電、公關等費用，更會藉故以「室友吵架、上班未化妝、和客人談感情」等10餘種名目，苛扣費用，甚至為避免留下事證，要她們與熟客「無套性交」。

林男被逮後否認不法，全推給人頭負責人，但被害女子全都指證他，櫃台人員更證稱林訂有獎勵規則，只要判無罪或不起訴，櫃台人員就有2萬紅包，全案刻由桃檢擴大偵辦。

(中國時報)