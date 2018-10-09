民調大勝 林姿妙稱民心思變

國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙民調支持度，領先對手陳歐珀達29％。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣變天可能性大！國民黨縣長參選人林姿妙被看好能擊敗民進黨對手陳歐珀，8日有媒體民調出爐，林、陳2人的支持度差距竟達29％，林姿妙受訪時指出，民眾討厭惡質的選風，以及中央執政不好、民心思變，都反映在這次民調上。

4成受訪者未表態

根據昨媒體民調，林姿妙支持度以42％大幅領先陳歐珀的13％，相較於日前平面媒體的民調，此次民調差距更大，但還有4成受訪者未表態，選舉仍有不少變數。

林姿妙表示，這份民調給她很大的信心，感謝鄉親的支持與疼惜，這些肯定她都放在心底，選舉剩下40、50天而已，鄉親要堅定地與她走在一起。她表示，選舉到了尾聲，相信對手會撲天蓋地栽贓抹黑、移花接木，但她有信心與鄉親一起打拚，拚出宜蘭的好生活。

她表示，一路走來始終堅持不謾罵、不抹黑，基層要拚經濟，要拚觀光、拚農業、拚教育，基層厭惡抹黑跟惡質的選舉，這一段時間以來民進黨傾全黨之力，甚至不惜動用國家的資源打壓，總統下鄉輔選次數及輔選層級陣仗之高，前所未見，但為了宜蘭、鄉親，她會奮戰不懈。

力抗對手栽贓抹黑

此外，前羅東鎮民代表吳李龍昨前往宜蘭地檢署告發林姿妙濫用第二預備金，委任律師陳敬穆指出，鎮公所二備金的使用對象有頭城、礁溪、壯圍等地的宗教活動，與二備金使用目的、範圍相差甚遠，因此提出刑事上涉犯貪汙治罪條例的告發。

羅東鎮公所重申，鎮公所二備金相關支用皆依法行政，縣府及各鄉鎮市公所亦依循同法源辦理，二備金不是災害預備金，如二備金補助團體是「亂花救命錢」，縣府與各鄉鎮市公所等皆違法濫用，相關人士為何獨指鎮公所違法？此等指控已嚴重有因政治立場不同而偏頗的意圖。

(中國時報)

選舉廣告亂象 將強制拆除

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。