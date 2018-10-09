民調大勝 林姿妙稱民心思變

2018年10月09日 01:46 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣變天可能性大！國民黨縣長參選人林姿妙被看好能擊敗民進黨對手陳歐珀，8日有媒體民調出爐，林、陳2人的支持度差距竟達29％，林姿妙受訪時指出，民眾討厭惡質的選風，以及中央執政不好、民心思變，都反映在這次民調上。

4成受訪者未表態

根據昨媒體民調，林姿妙支持度以42％大幅領先陳歐珀的13％，相較於日前平面媒體的民調，此次民調差距更大，但還有4成受訪者未表態，選舉仍有不少變數。

林姿妙表示，這份民調給她很大的信心，感謝鄉親的支持與疼惜，這些肯定她都放在心底，選舉剩下40、50天而已，鄉親要堅定地與她走在一起。她表示，選舉到了尾聲，相信對手會撲天蓋地栽贓抹黑、移花接木，但她有信心與鄉親一起打拚，拚出宜蘭的好生活。

她表示，一路走來始終堅持不謾罵、不抹黑，基層要拚經濟，要拚觀光、拚農業、拚教育，基層厭惡抹黑跟惡質的選舉，這一段時間以來民進黨傾全黨之力，甚至不惜動用國家的資源打壓，總統下鄉輔選次數及輔選層級陣仗之高，前所未見，但為了宜蘭、鄉親，她會奮戰不懈。

力抗對手栽贓抹黑

此外，前羅東鎮民代表吳李龍昨前往宜蘭地檢署告發林姿妙濫用第二預備金，委任律師陳敬穆指出，鎮公所二備金的使用對象有頭城、礁溪、壯圍等地的宗教活動，與二備金使用目的、範圍相差甚遠，因此提出刑事上涉犯貪汙治罪條例的告發。

羅東鎮公所重申，鎮公所二備金相關支用皆依法行政，縣府及各鄉鎮市公所亦依循同法源辦理，二備金不是災害預備金，如二備金補助團體是「亂花救命錢」，縣府與各鄉鎮市公所等皆違法濫用，相關人士為何獨指鎮公所違法？此等指控已嚴重有因政治立場不同而偏頗的意圖。

(中國時報)