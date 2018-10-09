選舉廣告亂象 將強制拆除

新北市中和區圍籬、欄杆隨處可見競選廣告，影響市容景觀，環保局嚴格執法強制拆除。（葉書宏翻攝）

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中國時報
／新北報導

選舉剩不到50天，公園、人行道與圍籬隨處可見違規廣告，嚴重影響市容與民眾安危，市府環保局點名板橋、新店、中和、汐止等區最嚴重，近期已通知各參選人相關法規，18日起將嚴格執法，呼籲參選人共同維護環境，最高可罰6千元並得連續裁罰。

可罰6千並得連續罰

中和區超過40萬人口，今年10人登記搶攻6席競爭激烈，中和主要幹道及公園、圍籬、欄杆周邊都被掛滿競選廣告，另外，板橋區應選9席，卻有高達18人登記參選，戰況更為激烈，選舉廣告亂象隨處可見。當地民眾痛批，「已經受不了4年1次的選舉美學，參選人便宜行事只會造成民眾反感。」

環保局簡任技正孫忠偉表示，隨意張貼競選廣告也有相關罰則，但罰則是針對張貼的行為人，並非參選人本身，因此，若有發現行為人正在張貼違規廣告，則可直接開罰1200元至6000元，可連續處罰，目前仍以「直接拆除」為主。

預計18日起嚴格執法

環保局表示，過去每逢選舉期間，參選人競選旗幟、布條、看板等廣告物到處充斥，不但影響市容觀瞻、妨害交通安全，若競選旗幟沒有綁好也可能砸傷民眾，市府已訂定《新北市政府辦理第三屆市長與議員及里長選舉競選設置管理規定》，不會因政黨不同、身分特殊而有執法的差異。

環保局強調，為免參選人不了解規定，近期已將相關規定發文通知各參選人，預計18日起嚴格執法，各區清潔隊若發現違規競選廣告將依相關規定執行拆除，拆除下來的違規帆布、布條及旗幟也不再發還參選人，呼籲各候選人能夠配合遵守規定，維護乾淨市容與環境。

(中國時報)

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