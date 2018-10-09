第一選區 新秀勇闖老將力守

2018年10月09日 01:46 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣下屆縣議員選舉，8個選區總計有72人完成登記，應選僅38席，部分選區競選相當激烈。其中第1選區共有15人登記，包括2席婦女保障名額應選9席，儘管有2位現任議員不再競選連任、1位轉換跑道，但精銳盡出，且有不少新秀勇於挑戰，老將也不敢掉以輕心，選情堪稱歷屆最激烈。

力戰新秀 6人拚連任

第1選區涵蓋頭屋、公館2鄉及縣治所在的苗栗市，此次有國民黨的鄭碧玉、楊明燁、張志宇、孫素娥4人，民進黨則有徐筱菁、許櫻萍2人，無黨籍的余文忠、江村貴、古文明、湯維岳、胡忠勇、謝庚霖、涂月華、禹耀東及謝文禓9人。

現任議員詹運喜與徐集明不再競選連任，邱鎮軍轉換跑道參選市長外，尚有鄭碧玉、孫素娥、湯維岳、胡忠勇、禹耀東及謝文禓6人要尋求連任，他們雖各擁有雄厚民意基礎，多人更是連任多屆的老將，也有夫妻檔都當過議員，有的以形象清新、服務建立口碑取勝，但面對眾多新秀的嚴峻挑戰，絲毫不敢掉以輕心。

經營基層 搶出頭機會

其他參選人當中，經營飯店的余文忠是縣長徐耀昌得力的特助，長期關懷弱勢著力社會公益，又有前議員呂明亮相挺與不少年輕世代支持，頗具爆發力。古文明、涂月華及謝庚霖則關切公益、青年事務及年改議題，深入基層經營，都有出頭機會。

國民黨的張志宇是前議員張森鴻之子，曾當選1屆議員，楊明燁為已故前市長鄒玉梅之子，展現政二代接班態勢。綠營的許櫻萍也是前議員捲土重來，徐筱菁則是市代要爭取更上一層樓的機會。江村貴則是現任頭屋鄉長，因頭屋逾20年沒有選出議員，他希望挾2屆政績為頭屋發聲，地方能否消弭派系對立則是關鍵。

(中國時報)