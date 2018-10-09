10老將全拚連任 5新人搶出線

2018年10月09日 01:46 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣議員第1選區，包括南投市、名間鄉總人口數約14萬人，是縣內人口最密集的地區，應選縣議員10席也居全縣各選區之冠！現任10位議員沒人轉換跑道，全都要爭取蟬聯；還有5名新人爭出線，競選非常激烈！

現任議員 沒人要換跑道

南投市是縣內首善之區，也是大規模選戰如立委、縣長選舉的決戰點；由於台灣省政府所在地在南投市中興新村的歷史背景，加上市內公教人員較多，政治版圖向來是藍大於綠；現任議員席次也以泛藍居多。

下屆議員選舉，國民黨提名曾振炎、張維華、莊文斌及新人史雪燕；在挑戰議員席次的新人中，就有2名年輕世代的參選人，具有明顯的藍軍色彩，分別是曾經擔任國民黨南投縣黨部主委洪榮章的特助的張嘉哲，以及曾任立委許淑華助理的洪浩原。

名間鄉人口將近4萬人，擁有約3萬張選票，但第1選區只有1位議員游宏達設籍名間鄉，因此名間鄉成為兵家必爭之地；參選人奮力搶攻票源，深入布樁，游宏達則是要力保名間鄉1席議員，選情反而更激烈！

名間鄉成兵家必爭地

來自大陸的史雪燕，獲得國民黨提名，成為南投縣首位參選縣議員的新住民，更是矚目焦點；她的夫家就在名間鄉，使得名間鄉的選情更加撲朔迷離。

民進黨在第1選區共有3席議員，包括賴燕雪、羅美玲和陳翰立；下屆議員選舉，民進黨提出「現任加1席」擴展策略，亦即應該提名4席，卻無人爭取黨內提名，因此，仍是3席尋求連任。

(中國時報)