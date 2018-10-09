管中閔勉青年 創造生存價值

台大校長當選人管中閔（右）受到熱情民眾歡迎，嘉義市議長蕭淑麗陪同他進場。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

當選台大校長卻無法上任的管中閔8日到嘉義市議會演講，有人喊「選總統」，但管中閔低調迴避有關選舉及政治的敏感提問，強調他的主題是談大學自治，並探討台大未來的前景及台灣當前的經濟困境。

客製化教育培養人才

管中閔以「台大新價值、台灣新意志」為題發表演講，談到對台灣高教師資人才及優秀學生外流，歐美人才搶進亞洲教育市場之際，台灣高教制度應從現代大學轉型為未來大學，以學習者為主體的「客製化」教育機制才能培養未來社會需要的優秀人才，也對當前「厭世代」的新世代社會現象感到憂心，期勉年輕人不要氣餒，創造找到自己的生存的價值感，重塑台灣新意志，為台灣找新出路。

管中閔也批評執政者無所不用其極、傾洪荒之力阻撓他上任台大，他說，台灣經過多年民主洗禮，竟然還出現干涉大學校長當選之事，「真的當選沒有用，也要執政者不裝蒜才行」，「這是我們要的民主嗎？」

市長選戰白熱化之際，地方藍、綠陣營都對管中閔來嘉義市談大學自治頗感不以為然，甚至認為不外是為了選舉考量的政治操作，但蕭淑麗、管中閔都強調是單純關心大學自治及台灣面臨的經濟處境。

望鄉親支持大學自治

管中閔表示，嘉義市議會是地方自治機構，而且是民主聖地，有機會來談大學自治感覺很好，現場民眾的熱情，令他很感動、意外，希望嘉義鄉親像當初支持民主運動一樣支持大學自治，若是議會再邀請他來演講，他會再來。

蕭淑麗表示，嘉義市議會跨黨派的議員連署支持她「籲請中央遵守憲法及大學法的大學自主與學術自由」的臨時動議案，成為全台第1個通過支持大學自主的議會，請他來演講更了解台灣經濟問題，也利於她規畫地方經濟政策。

現場有青年團高舉「挺管」海報、獻花，有人提問管中閔要不要選總統？但管未回應，重申是來談大學自治，還有人問知道拔管幕後黑手是誰嗎？管笑答「我也想知道。」現場約400餘人參加。

(中國時報)

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