韓國瑜母雞帶小雞 國民黨盼＋1

2018年10月09日 01:46 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

大社區三奶廟盛大晉香大典，高雄市長參選人韓國瑜與陳其邁均受邀護駕，現場雙方支持者與歡迎度幾乎平分秋色，顯示韓國瑜也有一定程度發揮母雞帶小雞的作用，也將牽動年底市議員選舉結果，最後衝刺1個多月有多大效應？值得觀察。

保守提名 爭取全上

高雄市第五選區市議員應選5席，該區長期綠大於藍，目前席次綠4藍1，民進黨為維持這優勢，雖然沈英章未爭取連任，但仍提名現任仁武里里長江瑞鴻參選，國民黨則是採取保守策略，除了徵召現任市議員許慧玉外，另提名3年多前落選頭的吳利成。

藍綠提名的市議員參選人實力均雄厚，綠營張勝富是現任民進黨總召、林芳如是資深市議員，服務受到好評，邱俊憲是菊系人馬年輕有為，新手江瑞鴻從基層里長出身也不是弱者。

藍營部分，許慧玉這屆在該選區以最高票當選，年底選舉依舊被視為超級強棒；至於吳利成3年多前落選，被認為是大意失荊州，如今捲土重來，他已對票源進行重新盤整，也做了很多補強，加上許、吳2人都獲得韓國瑜母雞帶小雞的效益，對選情有一定加分效果。

牽動議長 藍綠衝刺

至於無黨籍陳清茂、李俊德、楊玉仙、何堅心4人仍有努力空間，是否能夠異軍突起，就看後續1個多月如何爭取選民的支持與認同。

選舉結果到底藍綠席次是維持目前1：4或變成3：2，由於牽動到後續的議長選舉，因此藍綠陣營都卯足全力作最後衝刺。

(中國時報)