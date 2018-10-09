柯P白皮書 首刷萬本搶光

2018年10月09日 01:46 中國時報 吳堂靖／台北報導

選戰倒數45天，台北市長柯文哲8日以「我們的台北藍圖」為題，公布政策白皮書，內容含括住宅、教育、文化等議題，於北市百家咖啡廳、酒館、獨立書店供民眾免費索取，不過首刷萬本一上架，隨即被一掃而空，柯競辦表示，目前緊急加印中，也開放有意願合作的店家申請。

「我們的台北藍圖」白皮書以雜誌風格呈現，設計新穎，內容含括青年住宅、銀髮照護、綠能交通、族群平權等議題。柯文哲也於臉書PO文表示，「我們的台北藍圖」和傳統的選舉文宣不一樣，沒有華麗的口號，沒有灑幣的宣傳。還強調，所有的政策都有邏輯，有根據，而且可以執行。

柯文哲指出，務實與對話是他的原則，所以已舉辦好幾場座談，將不同團體的實務建議收納進來，成為政策白皮書的一部分，政見的溝通，不再是單向的「我說我做」，每一個人都可以為台北未來的藍圖貢獻心力。

柯文哲表示，一般政策白皮書厚厚一本，也不會有人讀，印出來就是丟垃圾桶，因此作成雜誌形式，目標是讓大家喝咖啡時可以順便翻一下、看一看。

柯文哲競辦表示，政策白皮書首刷一萬本，放置於北市百家咖啡廳、酒館、獨立書店供民眾免費索取，不過目前已被索取完畢，已通知廠商加印中，目前也募集有意願合作的店家申請，但區域仍以大台北地區為主。

(中國時報)