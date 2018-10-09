議員一級戰區 中和10搶6

2018年10月09日 01:46 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市第五選區（中和）議員應選6席，共有10人登記參選戰況激烈，國民黨、民進黨各提名3人，還有無黨籍、時代力量及新黨等4人瓜分票源，增添現有席次版圖變化，另外，值得關注，游家、呂家等地方大家族及農會系統，對於選情有一定影響力，成為各方角力重點。

國民黨提名現任陳錦錠、邱烽堯及金瑞龍，陳錦錠與丈夫、前立委張慶忠長期深耕地方，除積極爭取秀山消防分隊獲得不少支持，長年在中和區華新街設服務處服務滇緬華僑、新住民，在新住民族群中有一度支持度，更有許多里長相挺，基層實力雄厚。

邱烽堯為前中和市長邱垂益之子，延續父親地方實力，曾任國光義消分隊長等，實力不容小覷。另外，金瑞龍一路從里長、代表、選上市議員，從基層做起，與擔任里長的妻子陳美華長期關心地方，金瑞龍表示，「今年投入議員選舉，要為鄉親們再戰一次！」

民進黨提名現任林秀惠及前民進黨發言人張志豪、市議員張瑞山女兒張維倩，張志豪有全國性知名度，張維倩有父親支持。

另外，無黨籍現任市議員游輝冗為前中和代表會主席游象賢之子，地方基層實力雄厚；蔡明璋則代表新黨參選，有不少基本盤。

值得關注，第五選區為傳統藍營票倉，綠營今年受到大環境影響，聲勢不佳，加上無黨籍、時代力量等瓜分票源，對於綠營衝擊較大。

地方人士指出，中和有游家、呂家等地方大家族，尚有農會系統及宮廟等地方勢力，隨著選舉日期逼近，也成為各參選人角力、爭取支持的重點。

(中國時報)