陳清龍自印3600套花博明信片

2018年10月09日 01:46 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花博將於11月3日起，於豐原、后里、外埔等區熱鬧登場！市議員陳清龍8日質詢說，他自費印製一套16張共3600套花博明信片，送給豐原區民寄給他們親朋好友，以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，邀請親友花博期間來台中作客，一起聆聽花開的聲音！

市長林佳龍說，如果每位議員都像陳清龍這麼用心在行銷，花博一定會辦的很成功。

陳清龍指出，他邀請在地藝術家手繪畫出對豐原、后里願景及花博展區，包括后里馬場、花樑鋼橋、葫蘆墩圳、林務局舊宿舍活化等；邀請朋友到台中來看花博，用寄送明信片方式為花博行銷。

陳清龍說，申請花博卡的人隨著花博接近逐漸成長，為使卡片發揮更大效用；建議花博期間有1個月可讓市民憑卡免費暢遊后里及外埔園區，增加市民參與感。

林佳龍表示，市府與AIPH簽約時，明訂花博為售票性質博覽會，好不容易向AIPH爭取到讓市民使用花博卡1次入園優惠；議員提議將納入研議，仍將評估是否違反契約情形。

陳清龍爭取串連i-Bike跟公車在豐原建立完整路網，並增闢南豐原端往市議會公車新路線。交通局長王義川說，將以豐原作為台中綠色交通示範區起點，承諾串聯公車與i-bike點位等，藉此分擔152公車輸運量。

(中國時報)