黃敏惠駁反輔選 藍營疾呼團結

嘉義市長參選人黃敏惠（左三）、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯（右三）與黨提名議員參選人聲明黨內團結打選戰。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市長選舉攻防戰如火如荼，市長參選人黃敏惠最近飽受「三問黃敏惠」的1份派報攻擊，她8日出面宣誓2014年陳以真選市長、2016年吳育仁選立委，她絕對沒有反輔選，對議長選舉也沒有影響力，國民黨市黨部主委蔡明顯疾呼黨內團結一致，勿被有心人分化。

最近1份一面印著「三問黃敏惠」、另一面印著「人前手牽手，背後下毒手」的派報在地方流傳，內容提及陳以真選市長失利、吳育仁選立委敗選、前議長蔡貴絲與前議長林承勳爭奪議長寶座之戰的糾葛，文末署名張孝賢，張孝賢坦認是他寫、委託印製、發送的文宣，而非黑函，用意是希望國民黨好、嘉義好。

黃敏惠說，她飽受黑函攻擊，但沒有做過的事不要栽贓抹黑給她，陳以真選舉時，她用好政績來輔選，有議員參選人傅大偉、陳家平清楚當時她如何認真輔選，請全民和她一起拒絕栽贓與抹黑。

黃敏惠說，吳育仁選立委時，另一位參選人翁壽良醫師是她們家世交，有好幾代交情，且翁醫師是照顧母親及家人的好醫師，母親及她的先生蔡宗祐醫師去表達關心，是人情義理，她沒有為翁壽良站過台，她唯一的立場是輔選吳育仁。

黃敏惠表示，她沒選過議員，議長是議員選出來的，嘉義人深諳議會的生態，若說她對議長選舉有影響力，是高估黃敏惠了，若她對議會有主導權，以前執政9年在議會的處境就不會眼淚往肚子吞，含淚捍衛市政建設了。

蔡明顯表示，有關黃敏惠反輔選的流言，陳以真競選後，市黨部從未接獲反輔選的具體事證，也就沒有考紀處理的問題，這份黑函主要目的是來分化參選人與黨部的情感，黨工的立場及職責是全力輔選黨提名人，黨部與競選團隊密切配合，推動輔選機制，也為造成黃敏惠困擾，向她致歉。

(中國時報)

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