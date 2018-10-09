1人因案出局 3人續拚連任

2018年10月09日 01:47 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

下屆苗栗縣第2選區縣議員，共5人登記參選，其中欲重返寶座的吳昌運因刑案被判刑，目前仍假釋中，不得登記為候選人，因此由原本的5搶3，轉為4搶3局面。

第2選區涵蓋銅鑼、三義、西湖，應選3席，有國民黨籍黃芳椿、黎旭欽、民進黨羅貴星、無黨籍韓茂賢、吳昌運登記。然吳昌運經縣選委會審定會發現，因刑案被判刑仍在假釋中，確認資格不符失去參選資格。

4位參選人中，黎旭欽、韓茂賢、羅貴星為現任縣議員，3人都力拚連任。其中韓茂賢有20多年從政經驗，且連任3屆縣議員，民意基礎穩固，三義鄉更是他的主要票源。

有著「政壇長青樹」名號的黎旭欽已從政逾30年，縣議員更連任過9屆，對地方生態瞭若指掌，但面對來勢洶洶的韓茂賢、羅貴星和黃芳椿，絲毫不敢輕敵，積極要創下10連霸紀錄。

羅貴星本屆遞補上任，成功由三義鄉民代表晉升縣議員，雖僅有1屆經驗，但他過去在代表與議員任內，積極為民服務的態度及認真監督下，深獲選民支持，面對連任多屆的黎旭欽與韓茂賢，也有足夠信心力拚連任。

此外，銅鑼鄉前鄉長黃芳椿也獲國民黨提名參選，他在銅鑼備受支持，這次要積極拓廣三義、西湖等地的票源，又有太太也是前議員張家靜的基礎，希望在3位爭取連任的縣議員中殺出血路，為太太拿回1席寶座。

(中國時報)