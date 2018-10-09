身處數位時代 要比3C更智慧

2018年10月09日 01:47 中國時報 蘇慧貞

寒露翩然而至、天高晝暖、晨昏見涼，倏地是秋日，是結果的季節，是感恩的時刻！

偷得一個沒有公務行程的周日，載父母親到近郊的藝文園區參加一個贊助腦麻患者的公益活動，沒有特別角色與任務，只是安靜陪伴身側、作為觀眾的一部分，突然聽見媽媽淡然輕緩地說了一句，「你的眼睛總算有離開手機和電腦螢幕的時間了！」

雖然說，我相信她能夠理解，我精神專注於手機和電腦螢幕的時刻，絕大多數都是因為工作的需求，但也反映出我們許多人不自覺地在即時通訊的模式，已經遍及各年齡層與不同背景社群的時代，過去，經由人與人之間真正深刻的直接對話與真實互動才得以建立的人際關係，已經受到值得深思的影響！

對於青少年而言，當前這個全部植基於數位的軟硬體條件所構建的學習、交友、娛樂環境，似乎更是一個必須嚴肅面對的隱形風險！

無論在那一種場合，處處可見幼兒手中握的是形制不一的3C產品、而不是長輩溫暖的手；眼前盯住的畫面可能是製造出來的線條、而不是帶有歲月風霜與情感的面容；四季的風景變成透過面板所想像的溫度、而不是腳底踩下的泥土、石礫，耳邊拂過的清風花香；所以，生理遲緩了、心理魯鈍了，而生命少了貨真價實的情意交流？

智慧化的服務使生活中的競爭與便利同時存在，而我們的功課則是更智慧地看見屬於我們最不可替換的生活意義，下一回當螢幕跳出一個統計數字，告知我們上周每天平均使用手機的小時數時，也讓我們統計一下，自己用了多少時間對我們重要的人、事、物，說感謝！

(中國時報)