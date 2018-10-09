身處數位時代 要比3C更智慧

友善列印
中國時報
蘇慧貞

寒露翩然而至、天高晝暖、晨昏見涼，倏地是秋日，是結果的季節，是感恩的時刻！

偷得一個沒有公務行程的周日，載父母親到近郊的藝文園區參加一個贊助腦麻患者的公益活動，沒有特別角色與任務，只是安靜陪伴身側、作為觀眾的一部分，突然聽見媽媽淡然輕緩地說了一句，「你的眼睛總算有離開手機和電腦螢幕的時間了！」

雖然說，我相信她能夠理解，我精神專注於手機和電腦螢幕的時刻，絕大多數都是因為工作的需求，但也反映出我們許多人不自覺地在即時通訊的模式，已經遍及各年齡層與不同背景社群的時代，過去，經由人與人之間真正深刻的直接對話與真實互動才得以建立的人際關係，已經受到值得深思的影響！

對於青少年而言，當前這個全部植基於數位的軟硬體條件所構建的學習、交友、娛樂環境，似乎更是一個必須嚴肅面對的隱形風險！

無論在那一種場合，處處可見幼兒手中握的是形制不一的3C產品、而不是長輩溫暖的手；眼前盯住的畫面可能是製造出來的線條、而不是帶有歲月風霜與情感的面容；四季的風景變成透過面板所想像的溫度、而不是腳底踩下的泥土、石礫，耳邊拂過的清風花香；所以，生理遲緩了、心理魯鈍了，而生命少了貨真價實的情意交流？

智慧化的服務使生活中的競爭與便利同時存在，而我們的功課則是更智慧地看見屬於我們最不可替換的生活意義，下一回當螢幕跳出一個統計數字，告知我們上周每天平均使用手機的小時數時，也讓我們統計一下，自己用了多少時間對我們重要的人、事、物，說感謝！

(中國時報)

拚連任 楊典忠4大政見 讓選民有… 台東原鄉選情激烈 蘭嶼4搶1

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。