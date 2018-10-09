五結三星選情 撲朔迷離

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣以蘭陽溪畫分溪南、溪北，溪南地區扣除原民鄉、一級戰區羅東鎮外，有蘇澳鎮、冬山鄉、五結鄉、三星鄉等4鄉鎮，其中，除蘇澳鎮是現任國民黨籍鎮長陳金麟尋求連任外，其餘3鄉都是新人爭出頭，五結、三星鄉綠營面臨分裂局勢，選情不僅激烈，更是撲朔迷離。

蘇澳鎮長之爭是典型的藍綠對決，民進黨推出的李明哲是前鎮長李坤山之子，李明哲面對現任的國民黨籍鎮長陳金麟，要拿下鎮長難度可謂不小，但蘇澳鎮政治盤面屬藍綠均勢，有執政優勢的陳金麟面對挑戰不敢大意。

冬山鄉現任鄉長是年底任期屆滿的民進黨籍謝燦輝，鄉長之爭民進黨是林峻輔，國民黨是游智慧，2人都是鄉民代表，雖然冬山鄉是綠營的票倉，外界都看好林峻輔能接下謝燦輝棒子，但國民黨縣長參選人林姿妙頻頻為游智慧助陣，也拉近林、游2人之間的差距。

五結鄉國民黨並未推派人選，民進黨是縣議員張明華參選，無黨籍有沈德茂、陳春亮、林文彬等3人登記，值得一提是沈德茂原是民進黨籍議員，他以無黨籍身分參選，綠營整合破局，4搶1的局勢讓屬綠營票倉的五結鄉選情更形複雜。

三星鄉也是綠營票倉，民進黨是鄉代會主席陳文新出馬，對決國民黨前議員李志鏞，但鄉公所祕書陳坤與妻子彭鈺雙雙退出民進黨，彭鈺以無黨籍身分參選鄉長，鄉長之爭是3搶1，再加上現任鄉長黃錫墉離開民進黨選議員，使得鄉長之爭變得撲朔迷離。

(中國時報)

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