夜宿十三行 體驗創意考古

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中國時報
高彥哲／新北報導

響應國際考古日，十三行博物館將在10月20日再次舉辦詢問度破表的「夜宿十三行」活動，今年四大精采活動包含夜宿十三行、遺址踏查、史前技能及小小考古學家體驗，9日起開放報名，邀民眾體驗與白天不同風貌的十三行文化。

十三行博物館表示，去年首次推出的「夜宿十三行」深受好評，今年將在於10月20日至21日再次舉辦邀請民眾夜宿活動。

活動有夜訪博物館、夜遊陽光廣場，在不同於白天館內的寧靜氣氛下，專業解說人員陪同了解展示古文物與十三行歷史，報名民眾晚上還可以與《人面陶罐》等古文物共枕，體驗與白天不同風貌的十三行故事。

除了夜宿活動，現場也推出7項「重返史前生活」體驗，包含石器製作、鑽木取火、捲製玻璃珠、使用月桃葉、樹皮自然植物製作墊子及飾品等，採現場報名，隨到隨玩，讓民眾感受十三行人的生活技能與體驗工藝製作。

館長陳春蘭表示，美國考古學會自2011年起將每年10月第3個星期六訂為「國際考古日」，全球超過百個慶祝活動共襄盛舉。考古學門日趨受到各國重視，而考古教育與推廣對象廣泛，十三行近年不斷推出兼具知識性、教育性與娛樂性的考古創意活動，希望民眾一步步踏入考古學的世界，創造獨特的博物館經驗。

「2018國際考古日系列活動」全程免費，報名時間自10月9日10時起，額滿為止，詳洽十三行官網或粉絲專頁查詢。

(中國時報)

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