新人來勢洶洶 邱紹俊拚4連霸

苗栗第3選區縣議員參選人陳品安（前排左三）為年輕律師，將席捲年輕票源。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議員第3選區包括通霄、苑裡2大鎮，含1席婦女保障名額應選5席，下屆有7男3女共10人參選，其中不乏後起之秀，有3位現任議員轉換跑道參選鎮長，僅邱紹俊尋求4連霸，第3選區幾乎呈現全新競選局面。

參選下屆縣議員有無黨籍孟文源、張顧礫、張可欣、邱紹俊、陳品安、徐永煌、翁偉國及張琦享，民進黨林月鳳、鄭宗國。其中林月鳳參選本屆通霄鎮民代表即當選，並身兼民進黨縣黨部執行委員，擁有相當實力的她，與苑裡鎮民代表、同樣也深耕地方的孟文源，爭取更上層樓。

此外，出生政治世家的張顧礫和張可欣，分別為苑裡鎮前鎮長張鉦集的兒子與曾任鎮民代表及多屆縣議員張太陽的女兒。張可欣年僅23歲為政壇新秀，但有從政30多年的父親支持，以初生之犢不畏虎之姿，要在10搶5中，爭奪1席，對其他參選人帶來不少威脅。

目前停職的通霄鎮長徐永煌、苑裡鎮民代表張琦享，也參與這次選戰，另外還有年輕女律師陳品安，她代表黨外反風車「海線一家親」陣營，吸引許多年輕票源。張琦享為劉寶玲的先生，外界預計他可能承接太太的基本票源。

現任苑裡鎮代鄭宗國為民進黨提名，而翁偉國也受民進黨支持，雖這屆參選通霄鎮內湖里長補選失利，但投入下屆議員選戰胸有成竹，亦獲部分民進黨選民支持。

現任議員劉秋東與劉寶玲皆投入苑裡鎮長選舉，另有周玉滿參選通霄鎮長，僅邱紹俊爭取連任。然，邱紹俊積極拚4連霸，須面對來勢洶洶的新人和深耕地方的老將，連任之路須穩扎穩打。

(中國時報)

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