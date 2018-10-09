現任拚連任 朴子市成主戰場

2018年10月09日 01:47 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員第4選區應選7席，有11人登記參選，除任內病逝的黃錦成留下遺缺，現任6位議員均爭取連任，陳崇榮、黃鉦凱、黃奕瑄、陳晉豪、呂文正都是新人，只是第4選區看似多人競爭，但老將與新人政治實力懸殊，多數現任者選情穩定，相較其他議員選區競爭激烈，選將各個繃緊神經，第4選區選情顯得平靜許多。

第4選區包含朴子市、東石鄉和六腳鄉，本屆9人競爭，下屆增加到11人，素人參政倍數成長，且各有來頭，嘉縣慈善團體聯合協會理事長呂文正在地方長期活躍，陳崇榮是前議長余政達助理，在東石有基本盤，陳晉豪是現役警員，在地服務20年，黃奕瑄為國民黨前黨工，黃鉦凱是黃錦成的兒子，能不能延續父親政治香火？最受關注。

現任議員黃嫈珺、李國勝、陳怡岳、蔡鼎三、姜梅紅、蔡奇璋都是擁有多屆議員資歷的老將，基層實力根深蒂固，要挺過當選門檻不是太困難，但也有參選人認為，老將包袱大，只要稍有差池，也有可能中箭落馬。

由於此次參戰人數多，呂文正、黃鉦凱又被視為最具威脅新人，在票源分散下，評估第4選區最低當選票數可能在5000票到6000票之間。再加上東石鄉、六腳鄉長同額參選，少了鄉鎮長競爭牽制下，議員參選人在這兩鄉鎮能拿多少票大致底定，主戰場將聚焦在3人參選，且選民人數最多的朴子市。

(中國時報)