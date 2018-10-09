2018年10月09日 01:47 中國時報 李萬吉

上周末，舉辦第三年的雜學展熱鬧登場，從許多親友和同仁的臉書上，看到大家對這個集結各種教育的理想和實踐的展覽，評價都非常高。再從網站上了解其策展理念和內容，即使未能親自到場，都能感受到那股想要改變教育現況的強大動能，也難怪這個號稱亞洲最大的學習博覽會，已累積了超過十萬人次的觀展。

既然是「雜學」，所包含的項目多元不在話下，無論是教育理念、教學設計、學習工具、教材發展，每個參展單位都在其專注的領域提供創新的想法和作法。然而這麼多不同的元素之下，似乎都有著一個共同的期望，就是想讓學習更有趣、更有效、更有意義！

觀察那些參展者，不難發現多是年輕一代的人才，他們願意深入省思當前教育的不足，對看到的問題提出解決方法，並勇於實踐，也因此他們的參展內容更容易引起共鳴。

從消極的角度想，這樣的教育展規模越來越大，也代表著這些年來大家對教育現場仍有許多不滿，當他們無法從正規的體制中獲得解決，就只好寄望於民間的力量，或者直接投入實踐理想。這對政府和辦學者來說，不僅是一種警訊，也是質疑和控訴。

令人欣慰的是，這個展不僅吸引對教育有更多期待的家長，也讓許多現職老師不約而同的前去取經，意味著許多老師願意學習更多的素材，希望在教學上尋求創新突破。就如有人在觀展後分享，即便在學校現場做不來那麼不同的教法，至少展覽中感受到大家追求教育理想的精神，讓自己找回持續為教學努力的能量。

教學的方法勢必多元，核心的價值卻不多變，學習這件事，說穿了就是讓每個學習者願意學，可以學，然後繼續學吧！自許能讓更多教育夥伴一起努力，促成更多學習的實踐。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)