綠爭4席全上 藍勢在必得

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市議員第5選區（新化、新市、山上、善化、安定）應選5席，含1席婦女保障名額，共10人登記參選，其中除了民進黨4人、國民黨2人，還有基進黨1人及3名無黨籍參選，戰況詭譎。

民進黨在本區提名林志展、林志聰、李偉智和陳碧玉，其中林志展和林志聰為現任議員爭取連任，李偉智為新化農會理事長，年輕、學經歷佳；陳碧玉接棒丈夫市議員林慶鎮參選，綠營目標爭取4席全上。

國民黨則提名李文俊和黃俊勝參選，李文俊在台南市合併前後分別當選1屆縣議員和第1屆市議員，本屆僅以12票差距落選，今年捲土重來勢在必得；黃俊勝曾擔任市議員林全忠服務處主任多年，接替放棄連任的林全忠參選，獲得不少泛藍選民支持。

此外，另有代表基進黨參選的王姬方、無黨籍的王清崎、高忠義和張家睿角逐，其中王清崎為市議員梁順發服務處主任，今年選區合併後，梁順發放棄連任，王清崎退出民進黨以無黨籍身分接手參選，王清崎上月底成立競選總部時，約有近千名安定鄉親來捧場支持，實力不可小覷，足以左右本區選情。

王姬方和高忠義、張家睿皆為素人參選，今年首度投入地方選舉，各有支持者擁護，其中王姬方與高忠義各自與台南市長參選人蘇煥智策略合作，彼此拉抬聲勢，今年民進黨執政成績不佳影響選情，小黨及無黨籍參選者仍有一搏機會。

(中國時報)

平地原民市議員 4雄爭霸 屏東減債 財政脫離葉克膜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。