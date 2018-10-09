綠爭4席全上 藍勢在必得

2018年10月09日 01:47 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市議員第5選區（新化、新市、山上、善化、安定）應選5席，含1席婦女保障名額，共10人登記參選，其中除了民進黨4人、國民黨2人，還有基進黨1人及3名無黨籍參選，戰況詭譎。

民進黨在本區提名林志展、林志聰、李偉智和陳碧玉，其中林志展和林志聰為現任議員爭取連任，李偉智為新化農會理事長，年輕、學經歷佳；陳碧玉接棒丈夫市議員林慶鎮參選，綠營目標爭取4席全上。

國民黨則提名李文俊和黃俊勝參選，李文俊在台南市合併前後分別當選1屆縣議員和第1屆市議員，本屆僅以12票差距落選，今年捲土重來勢在必得；黃俊勝曾擔任市議員林全忠服務處主任多年，接替放棄連任的林全忠參選，獲得不少泛藍選民支持。

此外，另有代表基進黨參選的王姬方、無黨籍的王清崎、高忠義和張家睿角逐，其中王清崎為市議員梁順發服務處主任，今年選區合併後，梁順發放棄連任，王清崎退出民進黨以無黨籍身分接手參選，王清崎上月底成立競選總部時，約有近千名安定鄉親來捧場支持，實力不可小覷，足以左右本區選情。

王姬方和高忠義、張家睿皆為素人參選，今年首度投入地方選舉，各有支持者擁護，其中王姬方與高忠義各自與台南市長參選人蘇煥智策略合作，彼此拉抬聲勢，今年民進黨執政成績不佳影響選情，小黨及無黨籍參選者仍有一搏機會。

(中國時報)