花蓮第4選區 女將力拚全上壘

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中國時報
／花蓮報導

花蓮縣議員第4選區選舉，現任「警察議員」張智冠轉戰富里鄉長，潘富民則由妻子潘月霞接棒出征，去年因涉詐領助理費提前申請入獄的王燕美，趕上最後登記期限。此外，富里鄉長黃玲蘭回鍋參選議員，其他還有蘇金勝、黃文成、陳銘文3人登記，戰局相當混亂。

縣議員第4選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）應選3席，卻多達6人登記參選，其中女性3人，雖然該選區並無婦女保障名額，不過整體選情呈現「陰盛陽衰」，立場偏綠的王燕美已擔任4屆議員，敢言的大炮風格，深受選民歡迎。

政壇「鐵娘子」的王燕美雖然因案服刑未能做完任期，當時她還剃了大光頭，申請提前入獄，令支持者不捨，人在獄中就已有支持者協助動員，出獄後立即發文「我將重新再起！」若能順利再有服務的機會，將「加倍奉還」，全力爭取建設南北平衡。

國民黨則提名二位女將，其中連任三屆的潘富民因「生涯規畫」，改派擔任玉里鎮黨部主委的妻子潘月霞出征，結合夫妻倆人脈與實力，力拚延續本屆第一高票。

至於曾任一屆議員的富里鄉長黃玲蘭，連任任期屆滿再回鍋選議員，來勢洶洶。

此外，國民黨還報准參選的蘇金勝，他曾經擔任玉里鎮民代表、富里鄉公所祕書；另一名綽號「大頭」黃文成為警局偵查佐，與張智冠攜手合作，實力不容小覷。

無黨籍的陳銘文則喊出「瑞穗大團結」口號，盼瑞穗鄉民集中選票，選出在地議員為為地方發聲。

(中國時報)

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