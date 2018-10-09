第16家非營利幼兒園揭牌

新北市三多非營利幼兒園由市長朱立倫揭牌。（許哲瑗攝）

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中國時報
許哲瑗／新北報導

新北市三多非營利幼兒園8日由市長朱立倫到場揭牌，這是新北市第16家非營利幼兒園，市府與育達科技大學合作辦理，利用公立三多國中的閒置空間，今年8月開始營運，招收3個班級共90名幼兒入園，平均月費5千餘元。

朱立倫指出，新北市自2001年自2018年，不到8年間已增設431個班、增加1萬1687名幼生收托名額，0到6歲共有2萬1千人能進入公立體系，也提供中低收入戶、身心障礙幼兒、原住民幼兒等不利條件的家庭優先入園方案。

朱立倫說，推動準公共化幼托政策必須雙管齊下，光靠補助不能解決問題，新北市這幾年努力成立公共托育中心，以及推動公立幼兒園增班才是正軌。

朱立倫8日揭牌，他和幼兒園孩童一起動手搓湯圓，製作樹林獨有的紅麴湯圓，三多國中學童也現場表演「國慶健康操」，慶祝雙十國慶日到來。

教育局表示，三多非營利幼兒園是新北市成立的第16家非營利幼兒園，與育達科技大學合作辦理，8月開始營運，招收3個班級、90名幼兒入園，平均每月收費5千餘元。

三多非營利幼兒園長蔡維芸說，三多非營利幼兒園的家長接送時間到5時，比一般公托增加1小時，而課後延拖1小時僅加收60元，就是希望能減輕家長的經濟負擔。

(中國時報)

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