第4選區16搶9 參選爆炸

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中國時報
陳慶居／苗栗報導

苗栗縣議員第4選區選舉有16人登記參選，連同2席婦女保障名額應選9席，參選人包括國民黨、民進黨、中華統一促進黨、時代力量及無黨籍都有，可說百家爭鳴、參選爆炸的超級戰區。

第4選區包括竹南鎮、後龍鎮和造橋鄉，近年來竹南因科學園區廠商進駐，人口有逐漸成長趨勢，也是兵家必爭的大票倉之一。16搶9的激烈選戰中，經由補選扶正的議長陳明朝確定不再參選，在登記截止前一刻由夫人廖秀紅「代夫出征」。

此次16位參選人，有國民黨的林寶珠、李文斌、廖英利、鄭秋風及陳碧華5人，民進黨的謝芳紋和劉順松，中華統一促進黨的張梅蘭、時代力量的宋國鼎，無黨籍有黃聲全、陳清鑫、張佳玲、徐曼珣、李震華、廖秀紅及潘子嵉等7人。

綜合來看，尋求連任的有林寶珠、李文斌、鄭秋風、謝芳紋、劉順松、廖英利及黃聲全，陳明朝改由太太廖秀紅出馬，僅謝端容轉換跑道參選竹南鎮長，因案遭解職的前議員陳碧華早布局捲土重來，已大大壓縮競選空間。

此次雖有7位女性參選人爭取2席婦女保障名額，但其中強棒不少，女力出頭幾乎不仰賴保障名額。統促黨的張梅蘭與代表時力的律師宋國鼎，是否能運用組織力量突圍有待觀察。

而另一律師李震華、新秀張佳玲、徐曼珣、潘子嵉及陳清鑫等人，有的有選戰經驗，有的標榜形象清新、年輕創新或以地氈式拜票，能否贏得選民支持還是未知數。

(中國時報)

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