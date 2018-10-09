11人搶6席 女將實力強

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中國時報
／雲林報導

雲林縣議員選舉第4選區（西螺、二崙、崙背）應選6席，此次有11人參選，其中廖秋萍、王鐵道、梁銘忠、李明哲、廖錦珠5人尋求連任；現任蕭澤梧轉換跑道參選鎮長，其2014年囊括的7063票，各候選人搶攻。

本區登記參選有廖秋萍、王鐵道、梁銘忠、詹捷凱、廖偉晴、廖文彬、李明哲、廖錦珠、鍾政翰、游淑雲、廖萬。民進黨提名3人廖秋萍、廖錦珠、廖萬；國民黨提名李明哲、廖偉晴2人。

廖秋萍、王鐵道、梁銘忠、李明哲、廖錦珠現任者外，6名新加入選戰者包括詹捷凱現任西螺廣福宮常務監事；廖偉晴現任二崙鄉農會常務監事；廖文彬現任二崙鄉代表；鍾政翰是時代力量提名；游淑雲現任西螺鎮代表；廖萬現任雲林農田水利會會務委員。

2014年縣議員選舉第4選區選舉人數8萬913人、投票數5萬9949張，投票率7成4，當選門檻5884票，最高得票數1萬524票。

將回鍋參選西螺鎮長的蕭澤梧2014年議員選舉囊括7063票，主票倉是西螺鎮，本次西螺鎮籍選將廖秋萍、王鐵道、詹捷凱、李明哲、游淑雲、鍾政翰，都力求接收蕭澤梧的支持者。二崙鄉選將有廖偉晴、廖文彬、廖錦珠。崙背鄉選將則有梁銘忠、廖萬。

本區婦女保障名額1席，廖秋萍（民）、廖錦珠（民）、游淑雲（無）3名女將實力都不錯，基層選民評估坐2望3，男性參選者要加把勁。

(中國時報)

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