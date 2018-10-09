綠拚全壘打 挑戰者虎視眈眈

屏東縣議員第六選區選情膠著，國民黨籍推選的曾瓊慧曾任議員，能力不容小覷。（謝佳潾攝）

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中國時報
謝佳潾／屏東報導
民進黨3人出征盼揮全壘打，除現任議員陳文弘（右一）、李志偉（左一）外，還有鎮代主席周志仲。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第六選區選情膠著，不僅6人爭搶3席，民進黨再次派出3人盼全壘打，除現任議員陳文弘、李志偉外，還有現任鎮代主席周志仲；不過國民黨籍盧玟欣、曾瓊慧的能力也不容小覷，前者在地深耕多年、後者則曾任議員，而無黨籍的郭麗玲更鋪路10多年，競爭激烈。

第六選區範圍主要在恆春半島，有恆春鎮及枋山、滿州、車城等鄉，長年來藍綠版圖變化不定，1藍1綠1無、2藍1綠、1藍2綠都曾出現過，而綠營因4年前推3人上2人、選情看好，4年後再次推3人，且實力更堅強，不是現任議員就是鎮代主席。

陳文弘是滿州鄉人，首次參政即選議員並當選，4年來不僅滿州的票源更穩固，恆春、車城、枋山的選票若無意外也是直線攀升；而李志偉曾任3屆鎮代，地方關係緊密，首選議員即當選便可看出他的好人緣；周志仲則是現任鎮代主席，他的在地資源更是不容小覷。

然而，民進黨推出的3人雖各個看似胸有成竹，但國民黨推選的盧玟欣、曾瓊慧也大有來頭，前者在5年前政治研究所畢業後即返鄉服務，是前國民黨第五區黨部（車城、枋山、恆春、滿州）執行長，而後者不僅是前議員，父親也曾任議員。

據地方人士透露，盧玟欣雖年僅31歲但深耕地方紮實，不僅在恆春、車城有固定票源，枋山的選票更是以她為大宗，而與陳同鄉的曾瓊慧，因她父親及本身都當過議員的關係，在滿州及地方也有一定的人脈。

至於無黨籍的郭麗玲，曾任議員助理的她從2001年協助農村再生、六星計畫起，便下鄉服務多年，期間所經營的人脈可觀。

(中國時報)

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